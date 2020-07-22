ERR: эстонские учёные изобрели дешёвый способ очистки питьевой воды — электродами

В Таллинском техническом университете придумали новую технологию для очистки водопроводной воды. Этот способ обеззараживания при помощи электродов имеет ту же эффективность и безопасность, что и озонирование, но при этом гораздо экономичнее — и по стоимости может сравниться с дешёвым хлорированием. Если внедрить эту технологию на мировом уровне, то можно будет обеспечить безопасной питьевой водой даже самые беднейшие страны, передаёт ERR.

ЮЛИЯ ТИСЛЕР, корреспондент: Если сравнить воду из бутылки и из-под крана — то есть, из озера Юлемисте, то разницу ощутит каждый. Кому-то покажется вкус слишком жёстким, кому-то не понравится запах, а кому-то она придётся по вкусу. Но в любом случае, вокруг воды из-под крана ходит очень много мифов.



Бытует мнение, будто вода может быть «мёртвой» или слишком щелочной, грешат на ржавчину и хлор. И предпочитают кипятить водопроводную воду, пропуская её через фильтр, или вовсе покупать бутилированную.



ЮЛИЯ ТИСЛЕР: Вы пьёте воду в Таллине?



ДАРЬЯ, жительница Таллина: Пью.



ЮЛИЯ ТИСЛЕР: А нравится ли вам вкус?



ДАРЬЯ: Не знаю, ну обычный... Такого, чтобы прямо очень вкусная вода, нет. Обычный вкус!



ЮЛИЯ ТИСЛЕР: А вы отличаете воду из бутылки и воду из-под крана по вкусу?



ДАРЬЯ: Да, отличается!



ОЛЕСЯ, жительница Таллина: Ну у нас специальный фильтр, который очищает воду. Из-под крана не пробовали.



ГАЛИНА, жительница Таллина: Ну меня смущает качество труб, по которым вода поступает к нам. В домах нам трубы поменяли — и я видела, какой там был налёт ржавчины на этих трубах! А я представляю, что же в коллекторах и в трубах под землёй...



Для того чтобы путешествующая по трубам вода оставалась чистой, на последнем этапе в неё добавляют хлор. Однако его содержание низкое.



АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ, производственный директор Tallinna Vesi: Если мы говорим про Таллин, то, как я уже сказал, максимальное количество у клиента — это 0,5, если мы говорим про какие-то другие страны, то оно доходит и до четырёх миллиграмм на литр, и так далее. То есть, количество хлора в Таллине очень низкое.



До конца XIX века вода в водопроводных системах европейских городов не очищалась никак, кроме фильтрования через слой песка. И до сих пор, например, в Копенгагене и Амстердаме воду из-под крана без кипячения или дополнительной очистки пить не рекомендуется.



В большинстве стран и городов мира воду хлорируют — это дешёвая, но не безопасная технология. По словам специалистов, хлорирование приводит к образованию канцерогенных и токсичных веществ.



В богатых постиндустриальных странах (США, Франции, Швейцарии) применяют современную технологию — озонирование, которое позволяет избавиться от большинства загрязнителей. С 1997 года озонирование применяют и в Таллине.



СЕРГЕЙ ПРЕЙС, профессор Таллинского технического университета: Чем озон хорош? Он убирает массу органических загрязнений. Озеро Юлемисте очень сильно заращено водорослями — а когда водоросли буйно растут, они потом буйно умирают. И вся эта гниль, грубо говоря, она поступает в воду, и от неё надо избавляться. Для этого озон, в том числе, и улучшает запах, вкус и прочие параметры воды.



А сейчас в ТТУ разработали способ очистки воды, который имеет ту же эффективность и безопасность, что и озонирование — но по стоимости может сравниться с дешёвым хлорированием.



СЕРГЕЙ ПРЕЙС: Там, в принципе, два пластинчатых электрода — и между ними натянуты струны из нержавеющей проволоки, на которые подаются импульсы высокого напряжения. Благодаря этим коротким импульсами мы можем между электродами лить воду, рассолы, любую жидкость любой электропроводности, и нам ничего за это не будет. В итоге мы получаем искомый эффект: дезинфекцию, окисление органических веществ, в том числе и так называемых микрозагрязнений.



Стоимость очистки воды таким способом может быть в шесть раз ниже, чем озонирование. Если технология выйдет за стены университета, то в будущем можно будет обеспечить безопасной питьевой водой людей, живущих в беднейших странах мира. Только вот, по словам учёного, на это может уйти лет 200.



ЮЛИЯ ТИСЛЕР: Хочется надеяться, что изобретённый учёными ТТУ способ очистки воды вскоре станет распространён по всему миру. И тогда жители Руанды или Индии смогут так же, как и жители Эстонии, спокойно пить воду без риска для жизни.



Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.