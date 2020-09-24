Немецкий вирусолог: пора преодолеть панический страх и научиться жить без карантина

Справиться с коронавирусом можно и без новых карантинных мер, считает знаменитый немецкий вирусолог, профессор Хендрик Штрек. Как отмечает британская газета The Daily Telegraph, он посоветовал правительствам перебороть панический страх перед пандемией и отказаться от повторной национальной изоляции: коронавирус останется с нами надолго и надо научиться жить с ним, не парализуя экономику.

Самый знаменитый вирусолог Германии дал несколько резких рекомендаций странам, рассматривающим возможность второй национальной изоляции, пишет британская газета The Daily Telegraph. Он посоветовал им держать себя в руках и не поддаваться повсеместной массовой истерии.

«Пришло время остановить весь этот панический страх. Мы можем перехитрить вирус, используя все наши знания, — заявил глава немецкого Института вирусологии при Боннском университете профессор Хендрик Штрек. — Мы должны осознать, что COVID-19 будет с нами ещё долгое время, и мы должны научиться жить с ним. Мы не можем продолжать останавливать нашу повседневную жизнь и всё парализовать».

Как сообщается в статье, профессор Штрек поддержал первую изоляцию в Германии. На тот момент первые данные по Италии были шокирующими, и учёные только начинали борьбу с COVID-19. Принцип предосторожности требовал принятия драконовских мер.

Но в последующие месяцы, по мере развития пандемии, расчёты претерпели изменения. Вирус сейчас менее опасен по многим причинам, утверждает британская газета. Теперь предосторожность действует в противоположном направлении, требуя взвешенных мер и трезвого мышления. По словам вирусолога, он не пытается преуменьшить опасность коронавируса и не драматизирует его, а лишь призывает найти правильный баланс.

Профессор Штрек также предостерегает от дурной привычки неверно истолковывать растущее число заражений. «Я убеждён, что изменения в поведении оказали огромное влияние на болезнь, — подчеркнул он. — Люди заражаются меньшей дозой вируса из-за социального дистанцирования, и заболевание становится менее тяжёлым». По его мнению, улучшение гигиены и такие меры, как маски, снизили вирусную нагрузку.

«Больше нет смысла смотреть только на число случаев. Надо смотреть на то, что происходит в медицинских отделениях и на койках интенсивной терапии, — призывает Штрек. — Это гораздо лучший путеводитель по этой пандемии».

Нагрузка на отделения интенсивной терапии уже не сопоставима торнадо, который прокатился по больницам в марте, отмечает издание. Однако нужно с осторожностью отнестись к эффекту задержки во времени и избежать противоположной ошибки.

По словам профессора Штрека, данные о распространении вируса в результате социального взаимодействия к настоящему времени достаточно убедительны: большие собрания в закрытых помещениях усиливают заражаемость, но посещение магазинов или парикмахерских — это риск, которым можно управлять.

Германия стала примером успеха в обращении с коронавирусом среди крупных западных стран, напоминает британская газета. Число умерших там составило 113 человек на миллион населения, по сравнению с Испанией (652 человека), США (615 человек), Великобританией (614 человек), Италией (591 человек) и Францией (479 человек).

Децентрализованная немецкая модель с 16 землями, каждая из которых ревностно отстаивает собственную юрисдикцию, с поразительной быстротой и эффективностью преодолела первую волну коронавируса, ограничив при этом экономический ущерб.

Профессор Шрек считает, что секрет, по-видимому, заключался в раннем начале тестирования и наблюдении, в высокой социальной дисциплине, практике частых посещений врача и немецкой привычке оставаться дома, когда человек болен. В этом смысле Великобритания сильно отличается от Германии: давление на рабочем месте там настолько велико, что заставляет заболевших сотрудников пойти на работу и тем самым заразить других людей.

В Германии смертность составила четверть от шведских показателей (580) при сопоставимом экономическом ущербе, и она добилась этого с помощью «лёгкой» изоляции, которая не так сильно отличалась от подхода Швеции к социальному дистанцированию. Странно, что так много людей в Великобритании ухватились за шведскую модель, но пропустили лучший и наиболее актуальный урок от Германии, пишет The Daily Telegraph.

Профессор Штрек, имеющий опыт исследований в области ВИЧ и Т-клеток в США, предлагает систему «светофоров», чтобы справиться с риском второй волны. Она предусматривает политику ужесточения контрмер в определённых районах по мере того, как больницы начинают заполняться, а цвета переходят от зелёного к жёлтому, оранжевому, а затем — красному.

Австрия представила свою версию этой системы в начале сентября, напоминает издание. В Вене и Инсбруке наблюдается оранжевый уровень опасности, что соответствует высокому риску, однако значительная часть страны остаётся зелёной и в основном продолжает жить и работать в обычном режиме. Красный уровень означает закрытие школ и общую изоляцию. В основе системы лежит соотношение числа случаев заражения, заполненности больниц и характера каждого кластера.

Профессор Штрек считает, что клиническое лечение улучшается благодаря новым лекарствам, антикоагулянтам, более раннему использованию кислорода и более строгому наблюдению. Всё это постепенно снижает коэффициент смертности.

Критики утверждают, что иммунитет от коронавируса быстро исчезает, и поэтому стремление к коллективному иммунитету — не более, чем химера, пишет британская газета. Они в значительной степени полагаются на исследования, предполагающие, что люди могут потерять свои защитные антитела в течение трёх месяцев после заражения. Профессор Штрек полагает, что подобные утверждения сильно преувеличены.

«У нас было более 30 миллионов случаев по всему миру и только два описанных случая повторного заражения. Это говорит о том, что иммунитет должен быть более прочным, — подчеркнул немецкий вирусолог. — По другим коронавирусам мы знаем, что вы получаете защиту на один или два года, и, если вы снова заболеете, у вас всё равно будет частичный иммунитет, полученный от Т-клеток, так что всё будет не так плохо». Также он отметил, что не считает, что COVID-19 станет другим.

«Будет очень интересно посмотреть, что будет происходить в городах, в которых отмечается уже много заражений. Меня не удивит, если Нью-Йорк уже достиг эффективного коллективного иммунитета, и, может быть, Швеция — тоже», — заявил профессор Штрек.

По его словам, для правительств не существует «правильного или неправильного пути» борьбы с этой пандемией, пока они придерживаются здравого смысла и тщательного анализа того, что представляет собой наименьший вред. Сейчас маятник качнулся слишком далеко в сторону коронавирусного невроза, убеждён немецкий вирусолог.

В результате важнейшие программы ООН по борьбе с ВИЧ и голодом в развивающихся странах были свёрнуты, что привело к неисчислимым смертям. «Страх часто бывает полезным рефлексом, но в этой ситуации он плохой советчик. Люди стали безрассудными», — заключает The Daily Telegraph, цитируя слова немецкого профессора вирусологии Хендрика Штрека.