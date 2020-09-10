Daily Mirror: больше шести не собираться — Лондон ужесточает режим для профилактики пандемии

На фоне растущих показателей заражаемости правительство Великобритании приняло решение ужесточить меры по профилактике коронавируса, пишет британская газета The Daily Mirror. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что с понедельника в стране будет запрещено собираться группами более шести человек. Предполагается, что этот запрет будет действовать не менее трёх месяцев, однако некоторые уже увидели в нём угрозу для празднования Рождества.

Эксперты в правительстве Великобритании планируют ввести новый запрет на проведение собраний численностью более шести человек как минимум на три месяца, сообщает британская газета The Daily Mirror.

Если обстоятельства не изменятся — например, не произойдёт прорыв в том, что касается вакцины — есть опасения, что ограничения будут действовать в течение шести месяцев. Этот шаг предвещает мрачную зиму и ставит под угрозу Рождество для миллионов людей.

Как подтвердил премьер-министр Борис Джонсон, с понедельника в стране будет запрещено собираться группами более шести человек. Выступая на пресс-конференции, он, наконец, признал, что был вынужден «упростить» правила после того, как они «стали довольно сложными и запутанными».

«Я всё ещё надеюсь, что во многих отношениях мы сможем вернуть некоторые аспекты нашей жизни в нормальное русло к Рождеству», — заявил Джонсон. Однако главный медицинский советник правительства профессор Уитти подчеркнул: «Период с настоящего момента до весны будет трудным, потому что это респираторный вирус».

Борис Джонсон признал, что жёсткое ограничение в шесть человек ударит по большим семьям, которые теперь не смогут собрать всех бабушек и дедушек на воскресный обед. По словам премьер-министра, это разбивает ему сердце. «Я очень сожалею об этом и хотел бы, чтобы нам не пришлось делать этот шаг, — прибавил он. — Но как ваш премьер-министр я должен сделать всё необходимое, чтобы остановить распространение вируса и спасти жизни».

С точки зрения Джонсона, новые ограничения помогут избежать второй полной национальной изоляции, отмечает издание.

Как сообщается в статье, исключения будут распространяться на свадьбы и похороны, работу и школу, а также на домашние хозяйства, насчитывающие более шести человек.

Как напоминает The Daily Mirror, количество случаев заражения в Англии выросло с 12,5 на 100 тыс. человек до 19,7 в неделю. При этом уровень заболеваемости особенно высок. среди молодёжи.

Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок признал, что новый закон потенциально может продолжить действовать и после Рождества. Джонсон не называл ограничений по сроку действия запрета на большие собрания, сказав, что он будет держать ситуацию «под постоянным наблюдением», и запрет продолжит действовать лишь до тех пор, пока это необходимо.

Между тем, по планам чиновников. он будет действовать не менее трёх месяцев. Власти опасаются, что смена сезонов увеличит силу вируса. Главный научный консультант сэр Патрик Валланс на пресс-конференции на Даунинг-стрит заявил, что это «неизбежно»: зимой будет больше инфекций. Чиновники ожидают, что в следующие полгода Великобританию ждут трудные времена, если только не удастся добиться таких серьёзных успехов, как новая эффективная вакцина.

Огромный рост числа заражений среди молодёжи наблюдается ещё до возвращения подавляющего большинства британских университетов к очному обучению, которое должно произойти в ближайшие недели. Средний процент положительных результатов тестов на коронавирус в Великобритании вырос до 6%, по сравнению с 2,5% пару недель назад.

Единственная группа, в которой на данный момент не наблюдается роста заражаемости, это дети до 17 лет, поэтому британские министры настаивают на том, что школы безопасны, сообщает The Daily Mirror.