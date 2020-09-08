Spiegel: ЕС предостерегает Великобританию от саморазрушительной стратегии после брексита

Дипломаты Евросоюза предостерегают Великобританию от нарушения ранее достигнутых договорённостей, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Угрозы Бориса Джонсона оставить брексит без урегулирования вызывают в Брюсселе беспокойство и непонимание. По мнению представителей ЕС, подобная стратегия со стороны Великобритании была бы отчаянной и саморазрушительной, а эксперты предупреждают о тяжёлых последствиях для экономики обеих сторон.

Евросоюз предостерегает правительство Бориса Джонсона от нарушения достигнутых договорённостей, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Угрозы британского премьер-министра оставить брексит «жёстким» вызывают в Брюсселе беспокойство и непонимание.

Незадолго до начала нового раунда переговоров между Великобританией и ЕС премьер-министр Борис Джонсон в очередной раз ужесточил тон и пригрозил жёстким разрывом с Европой в случае, если сторонам не удастся прийти к компромиссу к середине октября.

Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье обеспокоен стратегией Великобритании и призывает правительство Джонсона придерживаться сопутствующих брекситу договорённостей, сообщает издание.

«Всё, что было подписано, должно соблюдаться, — подчеркнул Барнье. — Переговоры проходят трудно, потому что британцы хотят получить лучшее от обоих миров». Тем не менее, он всё ещё считает возможным прийти к соглашению по особенно спорному вопросу о правах на рыбную ловлю.

При этом Барнье отказался комментировать сообщения в СМИ, согласно которым британское правительство хочет заново рассмотреть ключевые моменты в вопросе о Северной Ирландии. Барнье подчеркнул лишь, что соглашение является «условием для объединённой и действующей экономики» на ирландском острове и гарантирует «целостность внутреннего рынка ЕС».

По данным британских СМИ, новый законопроект должен быть опубликован в среду, причём он отчасти опровергнет сделку с ЕС, которую Джонсон сам же подписал в октябре 2019 года. Между тем, именно детали по Северной Ирландии были согласованы и приняты лишь после долгих и кропотливых переговоров.

Британский министр окружающей среды Джордж Юстис попытался смягчить ситуацию, заверив британских журналистов в том, что речь идёт исключительно о многозначности правовых терминов, требующей прояснить отдельные формулировки.

Как отмечает немецкий журнал, дипломаты Евросоюза предостерегают Великобританию от возвращения к брекситу без сделки. По словам одного из европейских дипломатов, в этом случае страна подорвёт свой международный авторитет. Это была бы «отчаянная и, в конечном счёте, саморазрушительная стратегия». Едва ли можно представить, чтобы Европейский союз заключил договор со страной, которая не выполняет собственные задокументированные обязательства, подчеркнул другой дипломат.

После переговоров в августе, завершившихся без существенного прогресса, Барньер предостерегал об их возможном провале, напоминает издание. В свою очередь, Великобритания обвиняет ЕС в том, что Европа без необходимости затрудняет переговоры.

Великобритания вышла из ЕС в январе. До конца года действует переходный период, во время которого должны быть оформлены будущие отношения, например, в сфере торговли. Если достичь соглашения не удастся, выход страны из ЕС останется нерегулируемым. В этом случае эксперты предупреждают о потенциально тяжёлых экономических последствиях для обеих сторон, заключает немецкий журнал Der Spiegel.