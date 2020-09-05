Daily Mail: главный переговорщик по брекситу от Великобритании предрёк провал очередного раунда переговоров с ЕС

Глава британской делегации на переговорах по брекситу Дэвид Фрост предупредил, что требования ЕС по спорным вопросам могут «ограничить прогресс» на восьмом раунде переговоров на следующей неделе, пишет Daily Mail. По словам Фроста, Великобритания с самого начала определилась, на что может согласиться в вопросах рыболовства и государственных субсидий.

Очередной раунд переговоров по брекситу между Лондоном и Брюсселем может быть обречён на провал ещё до их начала, пишет Daily Mail со ссылкой на слова главного переговорщика от Великобритании Дэвида Фроста.

По словам главы британской делегации, требования Брюсселя по спорным вопросам — рыбной ловле и государственным субсидиям — могут стать препятствием на пути к заключению сделки в ходе восьмого раунда переговоров, который состоится в начале следующей недели.

«Мы будем вести конструктивные переговоры, но на практике позиция ЕС может ограничить прогресс, которого мы сможем добиться на следующей неделе», — предупредил Фрост на своей страничке в Twitter.

Политик подчеркнул, что в ЕС продолжают настаивать на том, чтобы Великобритания изменила позицию по вопросам рыболовства и государственной помощи, хотя «с самого начала мы чётко определились с тем, на что можем согласиться в этих областях, имеющих основополагающее значение для нашего статуса как независимого государства».

Таким образом Фрост отреагировал на комментарии главного переговорщика по брекситу от ЕС Мишеля Барнье, который заявил, что в соответствии с международным правом Великобритания будет обладать суверенитетом над прибрежными водами, однако не на рыбу в них.

Издание напоминает, что Брюссель пытается сохранить доступ своих рыболовецких судов в британские воды, однако в Лондоне настаивают, что именно британским рыбакам будет отдаваться предпочтение. Кроме того, требования «справедливой конкуренции» ЕС фактически привяжут Великобританию к нормативам союза после окончания переходного периода 31 декабря 2020 года.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что вне зависимости от того, будет ли заключена сделка по торговле и безопасности с ЕС, страна будет «чрезвычайно процветать», пишет Daily Mail.

«Мы, конечно же, готовы к любому исходу. Но мы должны убедиться, что люди понимают это, в конце года, что бы ни случилось, мы выйдем из ЕС, выйдем из переходного периода. Мы пройдём через это», — заявил Джонсон, комментируя опасения относительно хаоса, который может возникнуть на границах после 31 декабря.