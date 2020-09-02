Guardian: в Лондоне признали, что надежды на торговую сделку с ЕС тают

Официальный представитель Бориса Джонсона признал, что надежды на заключение торговой сделки с Брюсселем тают, пишет The Guardian. Он также обвинил Евросоюз в том, что последний настаивает на необходимости вначале решить сложные вопросы, из-за чего сторонам очень сложно добиться прогресса.
Британские власти выступили с менее оптимистичными прогнозами по вопросу о том, удастся ли достичь торгового соглашения с ЕС к концу декабря, пишет The Guardian. В частности, в Лондоне заявили, что сделать будет «очень сложно».
И в то время, как дата 31 декабря, когда должен закончиться переходный период брексита, становится всё ближе, официальный представитель Бориса Джонсона обвинил Евросоюз в настойчивом желании заблаговременно решить сложные вопросы.
«ЕС продолжает настаивать на том, что в рамках переговоров мы должны договориться по сложным вопросам, — отметили в офисе британского премьера. — Из-за этого становиться очень трудно добиться прогресса. Вместо этого мы хотели бы сначала решить самые простые вопросы, чтобы придать импульс переговорам, поскольку у обеих сторон осталось мало времени».
Официальный представитель Джонсона также признал, что надежды на сделку с Брюсселем тают.
Как отмечает издание, Евросоюз постоянно заявляет о своём желании заранее решить спорные вопросы по таким темам, как государственная помощь и политика в сфере рыболовства.
Между тем правительство Джонсона не горит желанием уступать ЕС какой-либо контроль над политикой государственной помощи. Ещё во время прошлогодней избирательной кампании оно хвасталось тем, что одним из преимуществ брексита будет то, что власти Британии смогут с большей готовностью вмешиваться в те случаи, когда британским компаниям, оказавшимся в затруднительном положении, требуется помощь, пишет The Guardian.
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