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Times: «разница будет огромная» — Барнье напомнил Лондону о последствиях брексита без сделки

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Сделки по брекситу не бывать без надёжных гарантий со стороны британского правительства в области конкуренции и долгосрочного и справедливого решения проблемы рыболовства в британских водах, пишет The Times со ссылкой на слова главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье. При этом политик предупредил, что множество людей ощутит на себе последствия «жёсткого» брексита.
Times: «разница будет огромная» — Барнье напомнил Лондону о последствиях брексита без сделки
Reuters

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Брюссель не станет заключать соглашение по торговле и безопасности с Лондоном, если последний не предоставит «надёжных гарантий» по спорным вопросам, сообщает The Times. 

Перед восьмым раундом переговоров, который состоится уже на следующей неделе в Лондоне, Барнье возложил ответственность за тупиковую ситуацию на британскую делегацию, отмахнувшись от угроз Великобритании выйти из ЕС без сделки.
 
«Иногда я слышу, как кто-то в Великобритании говорит о брексите без сделки, — заявил политик в интервью дублинскому Институту по международным и европейским делам. —
Удачи, удачи. Но, честно говоря, нет причин недооценивать последствия, с которыми столкнётся множество людей. Разница будет огромная».
 
Не обошёл своим вниманием Барнье и спорные вопросы на переговорах между Лондоном и Брюсселем. Так, француз обвинил британское правительство в попытке взять в заложники людей, зарабатывающих на рыбной ловле в Ирландии и Европе, и получить «несправедливое» конкурентное преимущество над европейскими компаниями.
 
По словам французского политика, в соответствии с международным правом Великобритания будет обладать суверенитетом над прибрежными водами, однако не на рыбу в них.
 
«Мы не согласимся с тем, чтобы работа и средства к существованию рыбаков использовались в качестве разменной монеты на этих переговорах», — подчеркнул Барнье, предупредив, что «без долгосрочного и справедливого» решения проблемы рыболовства в британских водах новому экономическому партнёрству Великобритании и ЕС не бывать.
 
Помимо рыболовства основным спорным аспектом переговоров Барнье называет отказ Лондона определить будущее британской политики в области конкуренции.
 
«С самого начала этих переговоров Великобритания отказывалась предоставить надёжные гарантии открытой и честной конкуренции», — отметил Барнье, добавив, что, в то время как Брюссель демонстрировал открытость возможным решениям, Лондон избегал выдвигаемых предложений.
 
«Британское правительство будет свободно раздавать субсидии по своему усмотрению. Для поддержки не только «зелёной» экономики, но и загрязняющих окружающую среду отраслей», — опасается переговорщик. По его словам, предложения британского правительства дадут Великобритании несправедливое экономическое преимущество в сталелитейной, автомобильной, авиационной, автотранспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслях.
 
Ранее главный переговорщик по брекситу от Великобритании Дэвид Фрост заявил, что правительство не намерено предоставлять на рассмотрение ЕС будущие политические решения, в том числе в области конкуренции.
 
В ответ на эти слова коллеги Барнье подчеркнули, что ЕС не собирается «вмешиваться во внутренние дела Великобритании», однако нуждается в «надёжных гарантиях» в отношении субсидий и экологических стандартов, пишет The Times.
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