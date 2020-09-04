Times: «разница будет огромная» — Барнье напомнил Лондону о последствиях брексита без сделки

Сделки по брекситу не бывать без надёжных гарантий со стороны британского правительства в области конкуренции и долгосрочного и справедливого решения проблемы рыболовства в британских водах, пишет The Times со ссылкой на слова главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье. При этом политик предупредил, что множество людей ощутит на себе последствия «жёсткого» брексита.

Главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Брюссель не станет заключать соглашение по торговле и безопасности с Лондоном, если последний не предоставит «надёжных гарантий» по спорным вопросам, сообщает The Times.

Перед восьмым раундом переговоров, который состоится уже на следующей неделе в Лондоне, Барнье возложил ответственность за тупиковую ситуацию на британскую делегацию, отмахнувшись от угроз Великобритании выйти из ЕС без сделки.

«Иногда я слышу, как кто-то в Великобритании говорит о брексите без сделки, — заявил политик в интервью дублинскому Институту по международным и европейским делам. —

Удачи, удачи. Но, честно говоря, нет причин недооценивать последствия, с которыми столкнётся множество людей. Разница будет огромная».

Не обошёл своим вниманием Барнье и спорные вопросы на переговорах между Лондоном и Брюсселем. Так, француз обвинил британское правительство в попытке взять в заложники людей, зарабатывающих на рыбной ловле в Ирландии и Европе, и получить «несправедливое» конкурентное преимущество над европейскими компаниями.

По словам французского политика, в соответствии с международным правом Великобритания будет обладать суверенитетом над прибрежными водами, однако не на рыбу в них.

«Мы не согласимся с тем, чтобы работа и средства к существованию рыбаков использовались в качестве разменной монеты на этих переговорах», — подчеркнул Барнье, предупредив, что «без долгосрочного и справедливого» решения проблемы рыболовства в британских водах новому экономическому партнёрству Великобритании и ЕС не бывать.

Помимо рыболовства основным спорным аспектом переговоров Барнье называет отказ Лондона определить будущее британской политики в области конкуренции.

«С самого начала этих переговоров Великобритания отказывалась предоставить надёжные гарантии открытой и честной конкуренции», — отметил Барнье, добавив, что, в то время как Брюссель демонстрировал открытость возможным решениям, Лондон избегал выдвигаемых предложений.

«Британское правительство будет свободно раздавать субсидии по своему усмотрению. Для поддержки не только «зелёной» экономики, но и загрязняющих окружающую среду отраслей», — опасается переговорщик. По его словам, предложения британского правительства дадут Великобритании несправедливое экономическое преимущество в сталелитейной, автомобильной, авиационной, автотранспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслях.

Ранее главный переговорщик по брекситу от Великобритании Дэвид Фрост заявил, что правительство не намерено предоставлять на рассмотрение ЕС будущие политические решения, в том числе в области конкуренции.

В ответ на эти слова коллеги Барнье подчеркнули, что ЕС не собирается «вмешиваться во внутренние дела Великобритании», однако нуждается в «надёжных гарантиях» в отношении субсидий и экологических стандартов, пишет The Times.