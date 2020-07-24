Guardian: «вновь зашли в тупик» — в Брюсселе не верят в возможность торговой сделки с Лондоном до конца года

Великобритании и ЕС вновь не удалось прийти к компромиссу по важнейшим вопросам для заключения сделки по торговле и безопасности, пишет The Guardian. Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что неготовность Лондона уважать интересы Брюсселя делает «маловероятной» возможность заключения сделки до конца года. Однако его британский коллега Дэвид Фрост считает, что соглашение возможно уже в сентябре.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье счёл «маловероятной» возможность заключения сделки по торговле и безопасности с Великобританией до конца года, сообщает The Guardian.

Выступая перед журналистами по видеосвязи после очередного раунда переговоров, Барнье уточнил, что до крайнего срока, когда сделка может быть заключена, чтобы её успели ратифицировать в парламентах — 31 октября — осталось всего три месяца, а стороны «всё ещё далеки» от того, чтобы прийти к соглашению.

Так, несмотря на «признаки компромисса» по ряду ключевых вопросов, политик заявил, что сторонам не удалось достичь прогресса по двум наиболее сложным направлениям. Речь идёт о правах европейских моряков в британских водах и отказа от снижения нормативных стандартов и несправедливого субсидирования бизнеса.

«Великобритания фактически требует практически полностью недопускать рыболовные суда ЕС в воды Великобритании, — заявил Барнье. — Это просто неприемлемо».

По его словам, Брюссель готов согласиться на «изменения в интересах британских рыбаков», однако лишь при условии, что это не нанесёт ущерб рыболовной отрасли ЕС.

Кроме того, Барнье заявил, что Лондон не дал никаких гарантий того, как будет регулировать субсидии, покинув единый рынок и таможенный союз в конце 2020 года.

«За последние несколько недель Великобритания не продемонстрировала такого же уровня заинтересованности и готовности к поиску решений, уважающих основополагающие принципы и интересы ЕС», — подчеркнул политик.

В свою очередь, главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, но согласился с тем, что по самым трудным темам есть «значительные пробелы». По мнению политика, сделка возможна уже в сентябре этого года, тем не менее согласовать её принципы до конца месяца, как на то рассчитывал британский премьер Борис Джонсон, не получится.

По словам британских источников издания, знакомых с ходом переговоров, Лондон и Брюссель «вновь зашли в тупик», однако это произошло по «техническим причинам», которые возможно преодолеть за лето.

Тем не менее, Фрост признал, что, учитывая сохраняющиеся трудности, существует риск выхода из ЕС без сделки.

«Несмотря на то, что мы будем продолжать активно добиваться соглашения с ЕС, мы должны рассматривать возможность того, что оно не будет достигнуто, в связи с чем необходимо продолжать готовиться ко всем возможным сценариям окончания переходного периода в конце этого года», — подытожил политик.

The Guardian напоминает, что руководители делегаций проведут неформальную встречу на следующей неделе в Лондоне, а затем ещё один раунд официальных переговоров в середине августа в Брюсселе.