Le Monde: «Мы не станем вассалом ЕС» — Лондон отказывается идти на компромисс с Брюсселем

Главный переговорщик Великобритании по брекситу Девид Фрост пообещал, что Соединённое Королевство не станет вассальным государством ЕС, независимо от исхода переговоров с европейцами для достижения торгового соглашения, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, несмотря на поджимающие сроки, переговоры двух сторон так и не сдвинулись с мёртвой точки, что заставляет опасаться пагубного для экономики двух сторон жёсткого брексита в конце года.

Великобритания не станет «вассальным государством» Европейского союза, независимо от того, какое торговое соглашение будет заключено с двадцатью семью европейскими странами после брексита, заявил британский переговорщик Дэвид Фрост в субботу 5 сентября в одном из редких интервью британским СМИ. Как сообщает Le Monde, в преддверии восьмого, завершающего раунда переговоров с ЕС, который стартует на следующей неделе, Фрост подчеркнул, что Великобритания «не пойдёт на уступки фундаментальному принципу контроля над своими законами». «Мы не будем принимать условия, которые дали бы им контроль над нашей валютой или тем, как мы организуем процессы здесь, в Великобритании, и это не должно быть предметом полемики», — добавил он.

«Вот, что значит быть независимой страной, вот за что проголосовал британский народ, и вот, что произойдёт в конце года, что бы ни случилось», — подчеркнул Фрост.

Как напоминает газета, Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января, спустя четыре года после «исторического референдума, ознаменовавшего конец почти пятидесятилетнего членства в ЕС». Однако пока обе стороны пытаются определить условия своих будущих отношений, до конца текущего года Соединённое Королевство вынуждено подчиняться европейским правилам. Хотя время для достижения соглашения «поджимает», учитывая, что сама сделка и её текст должны ещё быть одобрены странами-членами ЕС и ратифицированы Европейским парламентом, переговоры всё ещё «буксуют» по множеству пунктов, отмечает издание.

Как пишет Le Monde, тупик в переговорах заставляет опасаться брексита без сделки 31 декабря. Однако, по словам Фроста, ни его, ни премьер-министра Бориса Джонсона подобный сценарий не пугает. «Если мы достигнем соглашения, которое будет регулировать торговлю так же, как происходит у нас с Канадой, идеально. Если нет, будет как с Австралией, и мы полностью готовы к этому», — заявил он.

Как поясняет газета, если до 31 декабря договорённость не будет достигнута, к торговым отношениям между партнёрами будут применяться только правила Всемирной торговой организации с их повышенными таможенными тарифами и усиленным таможенным контролем. Это может ещё сильнее ослабить экономику обеих сторон, и без того серьёзно пострадавшую от пандемии, обращает внимание издание.