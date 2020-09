Guardian: брексит без сделки обойдётся британцам в два-три раза дороже коронавируса

Как подсчитали британские эксперты, из-за потенциального брексита без соглашения ВВП Соединённого Королевства сократится в два-три раза больше, чем от коронавируса, сообщает The Guardian. При этом в краткосрочной перспективе негативный эффект от COVID-19 в экономике будет ощущаться сильнее, но в долгосрочной — расставание с ЕС без сделки будет куда болезненнее и лишь усложнит выход из кризиса.

Эксперты Лондонской школы экономики и политических наук и исследовательского центра UK in a Changing Europe («Великобритания в изменяющейся Европе») пришли к выводу, что экономические потери от брексита без соглашения будут в два, а то и три раза больше, чем от коронавируса, сообщает The Guardian.

По мнению специалистов, неспособность британских политиков заключить сделку с Брюсселем по выходу Соединённого Королевства из ЕС может вылиться в «ещё более серьёзное потрясение» для национальной экономики. «Как предполагает наша модель, разработанная Лондонской школой экономики, в долгосрочной перспективе общая стоимость брексита без соглашения выйдет для британской экономики в два-три раза выше, чем стоимость COVID-19, прогнозируемая Банком Англии», — говорится в докладе аналитиков под названием What would no deal mean? («Что будет означать выход из ЕС без сделки?»)

Так, по оценке экспертов, выход из ЕС без сделки обойдётся Великобритании в 8% ВВП. В 2018 году правительство представляло похожие расчёты — что в случае брексита без соглашения ВВП страны снизится на 7,6%, что на сегодня равно £160 млрд. Тем временем, как считает Банк Англии, к 2022 году из-за коронавируса ВВП сократится только на 1,7% — £40 млрд.

В краткосрочной перспективе влияние коронавируса скорее «затмевает» негативные последствия расставания с ЕС без соглашения. Зато в долгосрочной перспективе это ничто по сравнению с негативными экономическими последствиями брексита без сделки, которые будут ощущаться ещё долгие годы. К этому стоит прибавить ущерб бизнес-репутации Великобритании из-за потенциальных проволочек на таможне, в вопросах въезда, туризма и иммиграции.

В любом случае брексит без соглашения лишь усугубит экономические проблемы, вызванные коронавирусом, и усложнит выход из кризиса. Из-за возможных рисков европейские бизнесы и крупные транснациональные компании, скорее всего, захотят минимизировать свои контакты с Великобританией.

Как полагают эксперты, даже если брать в расчёт сделку, которая обсуждается сейчас между британской и европейской сторонами, она «относительно необстоятельна», а это значит, что конец переговоров между Лондоном и Брюсселем ещё не близко.