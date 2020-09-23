Le Monde: проблемы кембриджского клуба для детей элиты не встретили сочувствия британцев

Студенческий клуб Питта для золотой молодёжи в Кембридже вынужден просить материальной помощи у своих членов: из-за кризиса после пандемии COVID-19 организация с 200-летней историей оказалась на грани закрытия, пишет Le Monde. При этом простые британцы рады проблемам у клуба с устаревшими традициями, которые поддерживают гендерное и социальное неравенство.

В Великобритании не только театры, музеи и рестораны обанкротились из-за коронакризиса: клуб Питта в Кембридже, который насчитывает почти 200 лет и до 2017 года оставался исключительно мужским, также испытывает трудности, сообщает Le Monde. В начале сентября журналист информационного сайта The Tab Грег Баррадейл рассказал, что это место социализации студенческой элиты находится на грани закрытия и просит у членов клуба ₤50 тыс.

Как указывает французская газета, на своём сайте клуб Питта не скрывает финансовых проблем, которые заставили организацию попросить «безотлагательную и постоянную помощь». В конце 1990-х годов кембриджскому клубу уже приходилось сдавать первый этаж своего здания в неоклассическом стиле, которое он занимает с 1860 года, ресторану PizzaExpress. Однако теперь сеть быстрого питания также терпит убытки и может прекратить аренду.

Клуб Питта, членами которого в разное время были короли Эдуад VII, Георг V и принц Чарльз, принадлежит к тем местам, где любило и любит проводить время британское высшее общество. Его посещают молодые люди, которые уверены, что по праву рождения имеют дополнительные права, в том числе управлять страной. В статье отмечается, что клуб был основан в Кембридже в 1835 году наряду с 40 клубами по всему Соединённому Королевству, которые носят то же название. Они названы в честь Уильяма Питта — младшего — самого молодого премьер-министра Великобритании за всю историю: он вступил в должность в 1783 году, когда ему было всего 24 года. Этот консервативный лидер решительно защищал парламентскую монархию, тогда как во Франции шла революция.

Филиал клуба в Кембридже быстро избавился от политической составляющей и стал местом для развлечения и обеда, где встречались студенты, только что покинувшие привилегированные школы для мальчиков — Хэрроу и Итон. В 2014 году студентка второго курса филологии Рут рассказала журналистке Glamour Элизабет Дей, что последний раз, когда её пригласили на вечеринку в клуб, она увидела парочку, занимающуюся сексом на её пальто в раздевалке. Дей добавила, что этот клуб, который претендует на «изысканность и культуру», является «таким же дегенеративным, как другие».

Комментарии в интернете подтверждают, что негативный образ клуба не улучшился за это время. «Я жил почти год совсем рядом с клубом Питта. Единственное, что я помню, это парни, которые кричали, мочились и блевали перед нашими окнами рано утром. Сжечь его!» — возмущается в Twitter профессор наук о жизни Ноттингемского университета Маркус Эйхорн. В ответ на запрос французского издания профессор добавил, что жил в Кембридже в 1997—1998 годах и «не имел ничего общего с этими людьми». По его словам, это «маленькая клика, которую остальные игнорируют и над которой издеваются». «Единственное, что раздражает, — это слишком большое внимание, которое вызывали их похождения», — отметил Эйхорн. Он считает, что этот узкий круг лиц не может представлять студентов Кембриджа.

Как пишет в заключение Le Monde, в Лондоне, если верить газете The Times, остаётся по крайней мере семь мужских клубов — для одних они являются последними защитниками устаревшей сексуальной дискриминации, а для других — тихими гаванями и храмами хороших манер. Между тем британское общество эволюционирует и оставляет в прошлом всё больше таких элитных заведений. Оксфорд и Кембридж остаются университетами для элиты, но и они меняются: теперь их колледжи открыты для этнических меньшинств и учеников государственных школ.