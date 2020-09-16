Independent: музей Оксфордского университета убрал из коллекции «расистские» экспонаты

03:00
Лесопожарные службы потушили в России 18 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 18 природных пожаров в России на площади 940 га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.
03:00
Генсек ООН рассказал о ключевом годе для жизни организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.
03:00
За сутки в Канаде выявили почти 800 случаев коронавируса
В Канаде за сутки выявили 793 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 138 803.
03:00
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.
03:00
СК России создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство создало штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.
03:00
Умер отец Билла Гейтса
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что его отец Билл Гейтс — старший умер в возрасте 94 лет.
03:00
В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%
Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
03:00
В США рассказали о новом цикле солнечной активности
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) рассказало о новом цикле солнечной активности.
03:00
В Ирландии отменили режим самоизоляции для членов кабмина
Медики не обнаружили у главы Минздрава Ирландии Стивена Доннелли коронавирусную инфекцию, в результате чего было принято решение отменить режим самоизоляции для других членов правительства страны.
03:00
Минфин США ввёл санкции против компании из Китая
США ввели санкции против китайской компании Union Development Group Co., Ltd в соответствии с так называемым глобальным актом Магнитского.
03:00
Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Зеленскому
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
03:00
В Бразилии за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили 36 653 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 4 382 263.
03:00
В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом
В Новой Зеландии 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса с поездом.
03:00
Инаугурацию губернатора Калужской области проведут 16 сентября
Церемония инаугурации избранного губернатора Калужской области Владислава Шапши состоится в среду, 16 сентября.
03:00
Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на присоединение ещё девяти стран к соглашениям Израиля, ОАЭ и Бахрейна о нормализации отношений.
03:00
В Израиле за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Израиле зафиксировали более 5 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин
Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр для координации научных и производственных мощностей с целью обеспечения государства отечественными вакцинами.
03:00
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Фургалу
Мосгорсуд рассмотрит 16 сентября жалобу со стороны защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая настаивает на освобождении его из-под стражи.
03:00
В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.
03:00
Поветкин и Уайт сдали отрицательные допинг-пробы
Допинг-пробы боксёров-тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, взятые после их боя 22 августа, оказались отрицательными.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Бестемьянова: Валиева — абсолютно уникальная фигуристка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила фигуристок Александру Трусову и Камилу Валиеву после контрольных прокатов сборной России.
03:00
Новый тренер «Вашингтона»: рад тому, что мне выпала возможность работать с Овечкиным
Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что с нетерпением ждёт возможности поработать с российским форвардом Александром Овечкиным.
03:00
Трамп рассмотрит сделку по TikTok с сооснователем Oracle
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рассмотреть вопрос по сделке компаний Oracle и TikTok вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.
03:00
БАТЭ сообщил о двух заболевших коронавирусом футболистах перед матчем ЛЕ
Футболисты белорусского БАТЭ Игорь Стасевич и Станислав Драгун заболели коронавирусом перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА.
03:00
Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
Постпредство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным, указав на ряд нестыковок.
03:00
На исполкоме WADA обсудили увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА
Члены исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на завершившемся заседании обсудили тему увольнения с должности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
03:00
Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка
Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи моряка иностранного гражданского судна в Финском заливе.
03:00
Плющенко заявил, что намерен поставить Косторной четверной прыжок
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от работы с чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.
03:00
В Петербурге торжественно погасили почтовую марку в честь мемориала «Свеча памяти»
В Санкт-Петербурге торжественно погасили почтовый блок, посвящённый мемориалу в Иерусалиме «Свеча памяти».
03:00
Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
03:00
Российский фрегат начал следить за эсминцем ВМС США в Чёрном море
Российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.
03:00
В Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов
В Санкт-Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов. Для выступлений будут отведены специальные места, где играющих не будут арестовывать полицейские.
03:00
ПАОК обыграл «Бенфику» и стал соперником «Краснодара» в плей-офф квалификации ЛЧ
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» и вышел в раунд плей-офф.
03:00
В Свердловской области рассказали о работе выездных бригад по вакцинации от гриппа
В Свердловской области рассказали о формировании прививочных выездных бригад по вакцинации от гриппа.
03:00
В Гатчине прокомментировали ситуацию с разгромом Пильного моста
В городе Гатчина Ленинградской области прокомментировали ситуацию с разгромом временного Пильного моста через реку Тёплую. Вандалы сломали и частично сожгли перила.
03:00
В Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки был обследован 17 981 человек.
03:00
МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко
Белорусский народ своим большинством определил победителя президентских выборов, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
03:00
Кормье признался, что перед третьим боем с Миочичем переболел коронавирусом
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что во время подготовки к бою с обладателем титула в тяжёлом весе Стипе Миочичем переболел коронавирусом.
03:00
Су-27 перехватил самолёты США и Великобритании над Чёрным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Чёрного моря два самолёта-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.
03:00
В Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире
В Санкт-Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире, на владельца арсенала заведено уголовное дело.
03:00
Власти Крыма рассказали о противокоронавирусных мерах на полуострове
Власти усилят контроль за выполнением требований противоэпидемической безопасности в трёх регионах полуострова, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
03:00
В «Роторе» сообщили об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом
Футболисты и персонал волгоградского «Ротора» сдали очередные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.
03:00
В Удмуртии задержана подозреваемая по делу о гибели двух подростков в аварийном здании
СК Удмуртии возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Сарапула после гибели двух подростков в аварийном здании.
03:00
Су-27 поднимался на перехват самолёта ВМС США над Балтийским морем
Российский Су-27 поднимался на перехват патрульного самолёта ВМС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.
03:00
В Оренбуржье подвели итоги конкурса «Золотая молодёжь»
В Оренбургской области подвели итоги ежегодного областного конкурса «Золотая молодёжь».
03:00
Киевское «Динамо» обыграло АЗ и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло голландский АЗ.
03:00
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с карантинными мероприятиями в школах
Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал ситуацию с введением карантинных мероприятий в школах. По его словам, такие мероприятия введены в 41 школе.
03:00
При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек
При ракетном ударе из сектора Газа по югу Израиля шесть человек получили ранения.
03:00
В Кировской области рассказали о планах запретить продавать зажигалки детям
В Кировской области рассказали о планах ввести запрет на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллонов. Соответствующий законопроект внёс депутат законодательного собрания Павел Дорофеев.