Independent: музей Оксфордского университета убрал из коллекции «расистские» экспонаты

Коллекция музея Оксфордского университета сократилась: как пишет The Independent, теперь в музее не будет знаменитых «высушенных голов» и прочих экспонатов, связанных с останками людей. Согласно заявлениям музея, эти экспонаты поощряли «расистское» мышление, выставляя другие культуры «примитивными», «варварскими» и «отвратительными».

Музей Оксфордского университета убрал свою знаменитую коллекцию высушенных голов и прочих останков людей по причине того, что эти экспонаты «поощряют расистское и стереотипное мышление», пишет The Independent.

В музее сообщили о том, что в рамках «процесса деколонизации» было убрано 120 экспонатов. Многие из них были украдены из бывших британских колоний и изображали другие культуры «примитивными» и «варварскими». Теперь на месте убранных экспонатов будут находится записки с объяснением их отсутствия. Директор музея Лаура ван Брокхофен заявила, что «наше изучение аудитории показало, что посетители часто воспринимали выставленные человеческие останки как свидетельство того, что другие культуры являются варварскими, примитивными или отвратительными». Ван Брокхофен отметила, что такие экспонаты противоречат нынешним ценностям музея.

Как информирует The Independent, тсантса или же «высушенные головы» изготавливались индейцами Южной Америки для получения силы духов. Согласно данным музея, спрос на тсантса привёл к резкому росту насилия в XIX и XX веках. Как отмечает издание, среди прочих убранных экспонатов были также декорированные черепа, скальпы и египетские мумии.