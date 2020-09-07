Американская публицистка: темнокожих американцев сейчас отупляют, как во времена рабовладельцев

Контроль Демократической партии над темнокожим населением США очень схож с рабовладением, заявила в интервью Daily Wire консервативная публицистка Кэндес Оуэнс. По её словам, рабам запрещалось иметь семьи и учиться грамоте, а современная Америка построена так, что афроамериканские дети растут без отцов и зачастую не умеют читать и писать. Оуэнс утверждает, что демократы используют темнокожих как послушный электорат, перед которым они не несут никакой ответственности.

Поговорим о том, как критикуют вашу позицию по темнокожей Америке. Например, ранее вы говорили, что людям надо уходить с «идеологической плантации». И вас за это критикуют. Мол, вы много говорите о свободе выбора у темнокожих, но если вы намекаете, что образовательная система промыла им мозги, что им лгут и за них решают, что им думать, разве вы не отказываете им при этом в свободе выбора? Вы утверждаете, что их политический выбор не был свободным? Или вы считаете, что дело не в свободе выбора, а в дезинформации?



КЭНДЕС ОУЭНС, консервативный комментатор: Да, дело в дезинформации. И меня постоянно неправильно трактуют. Люди думают, что я говорю о «демократической плантации» ради драматизма. Люди заявляют: «Вам не следует так говорить, вам не следует равнять это с рабством».



Нет, если действительно изучить модель американского рабства… И я говорю «демократическая плантация», потому что в начале гражданской войны у всех демократов были рабы, а среди республиканцев не было рабовладельцев. Если посмотреть на модель (рабства. — ИноТВ), что там требовалось? Неграмотность. Афроамериканцам не позволяли учиться читать.



Посмотрите, как сегодня обстоят дела по всей Америке. Можете пойти в центральные районы городов. Здесь, в Лос-Анджелесе, 75 процентов темнокожих мальчиков не могут пройти базовый экзамен на грамотность. В таком крупном городе, как Балтимор, на пять школ не нашли ни одного темнокожего ребёнка с хорошими навыками чтения или письма.



Итак, мы действительно видим, как система образования загрязняет мозги, отупляет всех американцев, но особенно темнокожих. И когда вы отупляете темнокожих американцев, это значит, что источником образования для них станет (массовая. — ИноТВ) культура, так? И это чревато проблемами.



Безотцовщина — громадная проблема. Мы это знаем. Кстати, именно вы открыли мне глаза на это. Я посмотрела ваше старое видео о Black Lives Matter. Там вы говорили, что в 1960 году доля матерей-одиночек составляла 23 процента, а на момент создания того видео — уже 74 процента. Кажется, сейчас, когда мы с вами беседуем, этот показатель составляет уже 77 процентов.



А что было важно для поддержания рабства? Меры по разъединению семей. Рабов постоянно перепродавали… Если почитать книгу Фредерика Дугласа, его автобиографию, в первой же главе он рассказывает, что ничего не почувствовал, когда умерла его мать, ничего не почувствовал, когда его забрали от его сестёр. Потому что это было важно для поддержания рабской психологии.



Итак, в моей книге… У меня есть книга о рабстве. И я очень обстоятельно объясняю, что о «демократической плантации» я говорю всерьёз. Это модернизированная, изменённая версия, но во многих смыслах мы до сих пор живём на плантации. Работаем на демократов, ничего не получая взамен. Так? Когда 93 процента голосуют за них, это, по-моему, форма рабства. Мы делаем работу за вас и ничего не получаем взамен! Проблемы наших районов не решаются, наши дети не становятся умнее.



Так что я гораздо более вдумчивая, чем полагают люди. Звучит так, будто я хочу лишь разжечь страсти, но я глубоко продумывала эти темы. И я верю в то, что говорю.



Поговорим о некоторых упомянутых вами культурных влияниях. Конечно же, есть политическая культура, очень во многом завязанная на расу. Политикам ужасно выгодно намекать, что люди расисты. Думаю, самый лучший пример, какой я только встречал в американской политике, это Камала Харрис. Она прямо назвала Джо Байдена расистом, а год спустя дала понять, что назвала его расистом потому, что это был разгар дебатов. Мне трудно представить себе более прозрачный ход.



Итак, есть политическая культура, есть голливудская культура… В фильмах постоянно утверждается, что темнокожие американцы — жертвы. Недавно мы с женой смотрели фильм на Netflix, и Джейми Фокс там прямым текстом говорит, что Америка строилась так, чтобы принижать темнокожих женщин. И есть музыкальная культура. И я хочу обговорить с вами и то, и другое, и третье.



Что касается культуры… Мы уже затрагивали эту тему. Какие проблемы вы видите в голливудском подходе к расе? Потому что это, конечно же, в основном белые руководители, пытающиеся, на мой взгляд, проявить сочувствие или эмпатию к предполагаемым убеждениям темнокожих американцев, к их чувствам, к тому, что они хотят услышать… Что вы думаете о том, что говорит о расе Голливуд?



КЭНДЕС ОУЭНС: В первую очередь, Голливуд контролируют демократы. Вам непозволительно быть консерватором, открыто заявлять о своих консервативных взглядах и при этом продолжать там работать. То есть если вы открытый консерватор и вы что-то выскажете, вас подвергнут остракизму, вы исчезнете, вас там не будет. По-моему, (Голливуд. — ИноТВ) это теперь громадная пропагандистская машина.



И, как я уже говорила, когда темнокожие американцы необразованные, как эти мальчики в трущобах, неспособные сдать экзамен на грамотность, откуда они будут брать информацию? Это значит, что они смотрят фильмы, смотрят телевизор. Голливуд у них вместо учителей. Так?



И я думаю, что демократы поняли это очень давно. Одной из величайших ошибок консерваторов было то, что они сдались в культурной войне. Культурная война настолько важна, потому что так много людей не возьмут в руки книгу, зато посмотрят Saturday Night Live.



Они посмотрят юмористический номер SNL и воспримут его как какую-то правду. Мол, должно быть, именно так и есть, потому что Saturday Night Live высмеивает консерваторов. Должно быть, все именно так и считают, потому что это попало на большой экран. Должно быть, так чувствуют все, и мы все согласны. Это, по-моему, просто-напросто пропаганда.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.