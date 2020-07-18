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Daily Wire высмеял расовую методичку афроамериканского музея

Материал представлен в переводе ИноТВ
В США Национальный музей афроамериканской истории и культуры издал новую методичку с описанием «аспектов и постулатов белизны и белой культуры», передаёт Daily Wire. В список исключительно «белых» черт попали индивидуализм, научное мышление, христианская вера и трудолюбие. По мнению ведущего Daily Wire, методичка оскорбительна для темнокожих, но авторы этого не понимают: настолько они ослеплены своей идеологией.
Daily Wire высмеял расовую методичку афроамериканского музея

Только что вышла новая методичка Национального музея афроамериканской истории и культуры. В ней описаны «аспекты и постулаты белизны и белой культуры». Знаете, что Национальный музей афроамериканской истории и культуры считает явно и исключительно белыми культурными аспектами?

Индивидуализм — это пункт первый. Структура семьи: наличие матери и отца — это по-белому. Видимо, у темнокожих этого нет. Научный метод… Я не шучу! Они это сюда включили! Наука — белая. Наверное, для темнокожих и других цветных — шаманизм или… я не знаю… прорицания. А белые держат науку мёртвой хваткой. История! История — аспект белизны и белой культуры!

Протестантская трудовая этика. Что? Трудиться, встать и делать свою работу — это теперь элемент исключительно белой культуры. Если верить этому афроамериканскому музею. Религия: христианская вера — исключительно белая. Наверное, им стоит прочесть книгу. Представьте себе, что будет, когда они прочтут евангелие?

Нацеленность на будущее, планирование на будущее — это белая черта. Темнокожие, я так понял, этого не могут, они застряли в вечном настоящем. Время? Время включено в список исключительно белого. Эстетика, то есть красота. Красота белая.

Я просто не могу поверить, не могу позволить себе поверить, что это всерьёз предлагает вроде бы афроамериканская организация, Национальный музей афроамериканской истории. Национальным музеем афроамериканской истории руководит Дэвид Дюк*? Это что, шуточный проект Ричарда Спенсера**?

Праздники, правосудие, конкуренция — всё это белое… Сумасшествие. Это сумасшествие. И это очень оскорбительно для темнокожих. Но те, кто застрял в этих идеологических рамках, не могут этого заметить.

Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.

* Дэвид Дюк — известный американский белый националист, бывший глава Ку-клукс-клана (прим. ИноТВ).

** Ричард Спенсер — известный американский белый националист и неонацист (прим. ИноТВ).

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