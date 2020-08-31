CNN: Францию возмутила статья, в которой депутата с африканскими корнями изобразили рабыней

Французский журнал правого толка Valeurs Actuelles вызвал волну возмущения из-за опубликованной в его последнем номере иллюстрации, изображающей темнокожего политика франко-габонского происхождения Даниэль Обоно в виде рабыни XVIII века, сообщает CNN.

Издание опубликовало статью под заголовком «Даниэль Обоно во времена рабства». Этот материал представляет собой вымышленный рассказ о том, как Обоно оказалась в Африке XVIII века. Среди прочего, история содержала иллюстрации, на одной из которых придерживающаяся левых взглядов депутат Национального собрания Франции была изображена закованной в цепи.

Эта статья провоцировала критику со стороны французской политической элиты.

Сама Обоно в Twitter выразила своё недовольство по поводу этого, как она выразилась, «расистского говна».

Политик заметила: «похоже, мы больше не можем ничего сказать».

«К счастью, мы все ещё можем писать расистское дерьмо в таблоиде, иллюстрированном изображениями темнокожего французского депутата африканского происхождения, которая представлена в виде рабыни», — подчеркнула она.

В беседе с французским телеканалом BFMTV заместитель редактора журнала Тугдуал Дени сказал, что издание осознаёт «символический заряд» иллюстрации, изображающей Обоно. По его словам, он «лично» принёс извинения депутату, выразив сожаление по поводу того, что из-за произошедшего их «могли бы посчитать расистами».

Дени, однако, выступил в защиту основного посыла этой статьи. В частности, по его словам, её целью было показать «разрушителям истории», что межафриканская работорговля существовала в тандеме с европейской.

Обоно также пообщалась с BFMTV в субботу вечером, заявив, что эта статья «переходит черту» и является оскорблением её предков и «оскорблением Республики».

Депутат при этом подтвердила, что уже получила слова поддержки со стороны президента Эммануэля Макрона.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс написал твит также в поддержку Обоно, сказав, что он «разделяет возмущение депутата». Политик добавил, что статья Valeurs Actuelles заслуживает «недвусмысленного осуждения», пишет CNN.