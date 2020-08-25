DM: Британский музей сверг с пьедестала своего основателя — и записал в рабовладельцы

Администрация Британского музея приняла решение перенести бюст основателя музея Ганса Слоуна с отдельного пьедестала в новую экспозицию, которая рассказывает о нём как о рабовладельце, пишет Daily Mail. Как отмечается в материале таблоида, это решение — лишь один шаг в рамках новой политики музея, отчасти вдохновлённой движением Black Lives Matter: отныне все экспонаты, связанные с «эксплуататорской» и «колонизаторской» политикой Британской империи, получат соответствующие пояснительные тексты.

Британский музей перенёс бюст своего основателя Ганса Слоуна с отдельного пьедестала в специальную экспозицию, посвящённую наследию Слоуна как рабовладельца в контексте «эксплуататорской» истории Британской империи, сообщает Daily Mail со ссылкой на кураторов музея.

Как напоминает корреспондент Daily Mail, Слоун, который собрал коллекцию из 71 тыс. экспонатов, завещал её государству. После его смерти это собрание и положило начало Британскому музею. Финансирование коллекции редких археологических находок шло благодаря доходам от сахарной плантации, принадлежавшей семье его супруги. Его имя также носит площадь Слоун-Сквер в центре Лондона.

Отныне бюст Слоуна будет частью экспозиции, которая рассказывает о нём «как о коллекционере и рабовладельце», пишет Daily Mail, цитируя руководство музея. Как заявил, комментируя такой шаг, директор музея Хартвиг Фишер, администрация «столкнула его с пьедестала» вполне намеренно. «Нам нельзя ничего скрывать. Знание исцеляет раны», — добавил Фишер.

Новое решение Британского музея — часть курса его администрации на радикальный пересмотр всей экспозиции, направленный на признание связей учреждения «с рабовладением и колониализмом», говорится в материале DM. В рамках новой политики многие экспонаты — в том числе, например, предметы, привезённые в Великобританию из своих странствий путешественником Джеймсом Куком — получат новые пояснительные тексты, в которых будет упомянуто, что они были получены в процессе «колониальных завоеваний и грабежей, совершённых военными», пишет таблоид.

«В плане истории огромное значение имеет преданность истине, и наша цель — переписать нашу общую, сложную и, временами, очень болезненную историю, — заявил Хартвиг Фишер. — Открытие отдельной экспозиции о Гансе Слоуне и его связях с рабством, это очень важный шаг в рамках такой политики. Британский музей провёл большую работу, ускорив и углубив свои усилия по фиксированию своей собственной истории, а также истории империи, колониализма и рабства».

Куратор музея Нил Спенсер, ставший автором проекта о Слоуне, заявил, что движение Black Lives Matter придало пересмотру фонда музея «определённую срочность», пишет DM. «Мы хотим честно заявить о том, что основой Британского музея стала именно коллекция Слоуна», — также отметил Спенсер.