«Клеветническая кампания» — обозреватель Figaro защитил Виктора Гюго от нападок активистов

После атаки на памятники жене Наполеона Жозефине активисты острова Мартиника сорвали табличку с названием улицы, носящей имя Виктора Гюго, сообщает Le Figaro. Однако, как объясняет специалист по творчеству писателя Арно Ластер, сам Гюго всегда выступал на стороне темнокожих и был убеждённым противником рабства, а слова, которые ставятся ему в упрёк, вырваны из контекста.

В воскресенье 26 июля в Форт-де-Франс на острове Мартиника была сорвана табличка с названием улицы, носящей имя Виктора Гюго, сообщает на страницах Le Figaro специалист по творчеству писателя Арно Ластер. Как пишет автор, сцена, на которой два человека срывают табличку, была снята на видео и распространена в социальных сетях, «к счастью, вызвав возмущение».

По словам эксперта, это не первый случай, когда Гюго становился мишенью клеветнических кампаний. Так, в 2017-м он был обвинён в расизме, и распространитель этой клеветы даже подала петицию с требованием заставить ректоров преподавать эту «контрправду» в учебных заведениях.

При этом, как напоминает специалист, Гюго неоднократно выступал против рабства в США. К примеру, 2 декабря 1859 года он написал открытое письмо в защиту приговорённого к смертной казни аболициониста Джона Брауна. «Есть нечто пострашнее, чем Каин, убивающий Авеля, это Вашингтон, убивающий Спартака», — писал Гюго.

В 1867 году в письме вдове Октава Жиро, которая просила его содействовать в увековечивании памяти мужа, Гюго признался, что посоветовал Жиро описать историю темнокожего человека. «Темнокожий человек — что за тема! До сего дня говорил только белый человек. Белый человек — хозяин. Настало время дать слово рабу».

Как подчёркивает автор, фраза, из-за которой в 2017 году разгорелась полемика вокруг имени Гюго, вырвана из контекста. Писатель произнёс её на праздновании годовщины отмены рабства во Франции в 1879 году. Произнося фразу: «В XIX веке белый сделал из темнокожего человека», Гюго косвенно осуждал «обесчеловечение», ставшее результатом рабства, и приветствовал усилия тех, кто отменил его, вернув его жертвам человеческий облик, поясняет специалист.

По словам эксперта, ставить в вину Гюго его поддержку колонизации также неверно. Одно стихотворение сборника «Все струны лиры» доказывает, что Гюго осознавал всё лицемерие мотивации колонизаторов и сопровождающие колонизацию «перегибы». «Весь свет «цивилизуя», Приносите ему вы лихорадку злую. Спугнув с лесных озёр задумчивых дриад, Природы девственной вы топчете наряд; Несчастных дикарей из хижин выгоняя…» — писал автор «Отверженных».

Как напоминает автор, на похоронах Гюго в 1885 году Республика Гаити выразила поэту свою признательность, прислав делегацию под председательством писателя Эммануэля-Эдуарда. «Республика Гаити имеет право говорить от имени чёрной расы; чёрная раса через моё представительство благодарит Виктора Гюго за то, что он любил и чтил её, укреплял и утешал», — заявил тогда гаитянский писатель.