N-TV: от обвинений в расизме и сексизме не спаслась и йога

Подозрения в расизме и сексизме не обошли стороной даже йогу: в своей статье для N-TV немецкий журналист Томас Шмолль вспоминает о тексте, опубликованном в журнале Der Spiegel. В нём утверждалось, что современная йога может считаться культурной апроприацией. Шмолль также отмечает, что в тексте было сказано о том, что один из нацистских преступников Генрих Гиммлер оправдывал свои преступления с помощью философии йоги. Кроме того, в статье обвинили йогу в сексизме, заявив, что эта техника происходит из патриархального общества, а положение гуру символизирует патриархальную иерархию.

«Нацизм, сексизм, культурная апроприация: проблемные стороны йоги» — именно так была озаглавлена статься вышедшая в немецком журнале Der Spiegel, вышедшая в октябре 2019 года, пишет журналист Томас Шмолль в своей статье для N-TV.

Как отмечает Шмолль, теперь и йога попала под прицел: её подозревают в «колониалистско-расистской практике культурной апроприации». По мнению автора, пусть статья и была опубликована ещё в октябре 2019 года, её «идиотизм» от этого не убавился.

Из статьи выясняется, пишет Шмолль, что йога может считаться культурной апроприацией, поскольку британцы позаимствовали эту практику в XIX веке, понимая её исключительно как набор фитнес-упражнений, и именно такое представление о йоге закрепилось в Европе в XX веке. Кроме того, в статье было сказано, что один из пособников видных деятелей нацистской Германии Генрих Гиммлер читал «Бхагавадгиту» — древний индийский религиозно-философский трактат, и из этого текста о йоге познания он интерпретировал необходимость убивать с чувством внутреннего спокойствия, оправдывая, тем самым свои преступления.

Как пишет автор, статья о том, как нацистский преступник оправдывал свои злодеяния с помощью индийской философии, безусловно, интересная, однако извлечь из неё нечего. Между тем, в статье также обвинили йогу в сексизме, отметив, что йога происходит из патриархального общества, а, кроме того, положение гуру в йоге демонстрирует патриархальную иерархию. В статье также привели цитату одной преподавательницы йоги, которая заявила, что у многих сложился ложный образ гуру как старого, белого человека с бородой.

«Старым, белым человеком с бородой я уже стал. Осталось только стать гуру», — иронизирует Шмолль.