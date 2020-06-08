The Times: «несовместима с православной верой» — Греческая православная церковь нашла в йоге религию

Греческая православная церковь назвала йогу «совершенно несовместимой» с христианской верой, сообщает The Times. По мнению Священного синода, эта восточная практика является неотъемлемой частью индуистской религии и содержит в себе духовные ритуалы.

Греческая православная церковь назвала йогу «совершенно несовместимой» с христианской верой, сообщает The Times. Священный синод постановил, что практика йоги не физическое упражнение, а «фундаментальный раздел индуистской религии».

По данным Международной федерации йоги, йогой занимаются около 300 млн человек во всём мире, причём миллионы людей делают это, чтобы поддерживать себя в форме и избавиться от стресса во время изоляции.

Как напоминает издание, Греческая православная церковь уже не впервые выступает против йоги. В прошлом году митрополит Арголийский Нектарий провёл мероприятие, на котором предостерёг толпу от «опасностей» восточной практики, заметив: «Мы исповедуемся Богу. Это то же самое, что люди делают во время занятий йогой».

По словам газеты, йога и раньше становилась объектом религиозного противостояния, однако вопрос о том, является ли она индуистской практикой, остаётся спорным. Позы йоги действительно содержат в себе элементы духовной практики, а комплекс асан «Приветствие солнцу» отсылает к ритуалу приветствия индуистского бога солнца. Однако в 2015 году Калифорнийский суд, разбирая дело о том, является ли йога религиозной практикой и может ли быть разрешена в школах, постановил, что если практикующий йогу не придаёт этому религиозного значения, она таковой не является.