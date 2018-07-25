CNN: «голая йога» — это уже перебор даже для свободных от предрассудков американцев

Один из посетителей американской сети фитнес-клубов, позиционирующей себя как «зона, свободная от предрассудков», решил проверить на деле слоган компании. Как оказалось, окончательно избавиться от предрассудков сотрудникам заведения не удалось — когда на глазах у всего спортзала американец разделся догола и стал практиковать йогу, персонал вызвал полицию, передаёт CNN.

Planet Fitness — это американская сеть фитнес-клубов. Компания позиционирует себя как «зона, свободная от предрассудков». И вот нашёлся посетитель, который решил на деле проверить это утверждение. И только он занялся йогой в обнажённом виде, выяснилось, что от предрассудков сотрудники заведения избавились не полностью. Рассказывает Джинни Моос.

Это большая гибкость, даже для йоги.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА В РЕКЛАМЕ: Потрясающе…

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФИТНЕС-КЛУБА В РЕКЛАМЕ: А какая великолепная у тебя аура!

Сильнее, чем всякая аура, может потрясти вид голого мужика, занимающегося йогой в зале Planet Fitness в городке Плейстоу, штат Нью-Гэмпшир.

ВЕДУЩИЙ НА РАДИО: Да, тут отличное сообщение: «Голая йога» — надеюсь, он принёс собственный коврик».

34-летний Эрик Стейгно зашёл в зал, где было полно народа, разделся догола и устроился на коврике для йоги.

АМЕРИКАНКА: Лично я всегда стараюсь удостовериться, что перед походом в спортзал я надела свою одежду — ему тоже следовало бы.

АМЕРИКАНЕЦ: Это как-то ненормально.

Когда на место прибыла полиция, Эрик выполнял одну из поз йоги, стоя на коленях. Ему предъявили обвинения в непристойном обнажении и нарушении общественного порядка. Но больше всего в этой истории все оценили вот что: Эрик заявил полиции, что он не видит ничего предосудительного в своих действиях, ведь он пришёл в «зону, свободную от предрассудков».

РЕКЛАМА: Planet Fitness — зона, свободная от предрассудков.

Стойте-ка. Но ведь они говорят «свободная от предрассудков», а не от штанов! То есть задумка состоит в том, что это спортзал для обычных людей, а не для качков, обожающих полюбоваться на себя в зеркало.

ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА В РЕКЛАМЕ: Вот смотрю я на себя! Смотрю на себя, а потом на тебя — посмотреть, не смотришь ли ты на меня.

Но в тот момент все смотрели на него. Как сообщила полиция, при себе у задержанного был стеклянный бонг и измельчитель. На просьбу CNN прокомментировать произошедшее Эрик не отреагировал.

ДЖИННИ МООС, ведущая CNN: Не стоит отворачиваться — у нас нет видео, где голый мужик стоит…

МАЙК ДЖЕРРИК, ведущий FOX29: …в позе «собаки мордой вниз».

Эта история вдохновила на практику даже телеведущих.

МАЙК ДЖЕРРИК: Намасте. Нет, на месте я оставаться не собираюсь, лучше пойду.

Благодаря йоге стали рождаться шутки.

МАЙК ДЖЕРРИК: Надеюсь, он вытер за собой инвентарь. Да уж.

Может, это и была «зона, свободная от предрассудков», но выход под залог стоил Эрику 40 баксов. И не подозрительно ли, что парень из рекламы Planet Fitness…

ПОСЕТИТЕЛЬ ФИТНЕС-КЛУБА В РЕКЛАМЕ: Я чувствовал себя потрясающе.

…напоминает нашего голого йога?

Джинни Моос, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июля 2018 года.