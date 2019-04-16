Daily Mail: йога помогает держать форму — экс-шпионка Анна Чапман напомнила о себе

Анна Чапман рассказала на своей странице в Instagram, что уже долгое время поддерживает себя в форме с помощью йоги, сообщает Daily Mail. Бывшая русская шпионка выложила две фотографии в медитативной позе и сопроводила их комментарием о своём пути к этой практике, подчеркнув, что нашла в йоге всё, что искала.

Как пишет британское издание, Анна Чапман, которую вернули на родину в 2010 году, заявила в Instagram, что в йоге нашла «всё, что искала». На двух опубликованных в соцсети фотографиях она расслабленно сидит на коврике для йоги, одетая в ярко-голубой спортивный топ и леггинсы в тон, её рыжие волосы забраны кверху.

Эффектная 37-летняя женщина поделилась со своими подписчиками, количество которых на момент публикации достигало 640 тыс., личной историей прихода к практике медитации. «20 лет я занимаюсь йогой, — цитирует Daily Mail её комментарий к фотографиям. — Раньше я никогда об этом не говорила, не давала развёрнутых интервью в ЗОЖ-журналах, не состояла в сообществах веганов и других столь модных сегодня течениях. После окончания моей недолгой карьеры в художественной гимнастике я очень скучала по растяжке. И нашла всё, что искала, в йоге». Издание также приводит слова Чапман о том, что она занимается в «самой классной студии в Москве» и использует йогу для контроля своего веса.

Daily Mail напоминает, что Анна Чапман, которая в 2010 году призналась в шпионаже в пользу России, была замужем за гражданином Соединённого Королевства. Она работала в банке Barclays и получила британский паспорт — впоследствии его аннулировали по приказу Терезы Мэй, тогда занимавшей должность главы МВД Великобритании. В 2009 году Анна Чапман переехала в Нью-Йорк, однако уже в следующем году шпионскую сеть, в которой она состояла, разоблачили. Чапман и ещё девять российских шпионов вернули в Восточную Европу в обмен на четырёх западных тайных агентов, в том числе Сергея Скрипаля. После новостей об отравлении Скрипаля в марте 2018-го стало известно, что её бывший муж, Алекс Чапман, умер два года назад.

У себя на родине, рассказывает издание, бывшая шпионка ведёт программу «Тайны мира» на РЕН ТВ, а также открыла бутики собственного бренда одежды. По сообщениям СМИ, в 2015-м у неё родился первый ребёнок.

Как отмечает Daily Mail, Чапман считается пропагандистом Кремля и уже заработала приличное состояние после возвращения в Россию. В прошлом году она заявила, что её страна смогла победить «пропаганду» Запада и провести успешный чемпионат мира, а болельщики увидели «настоящую Россию», приводит её слова британское издание.