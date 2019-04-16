Daily Mail: йога помогает держать форму — экс-шпионка Анна Чапман напомнила о себе
Как пишет британское издание, Анна Чапман, которую вернули на родину в 2010 году, заявила в Instagram, что в йоге нашла «всё, что искала». На двух опубликованных в соцсети фотографиях она расслабленно сидит на коврике для йоги, одетая в ярко-голубой спортивный топ и леггинсы в тон, её рыжие волосы забраны кверху.
Эффектная 37-летняя женщина поделилась со своими подписчиками, количество которых на момент публикации достигало 640 тыс., личной историей прихода к практике медитации. «20 лет я занимаюсь йогой, — цитирует Daily Mail её комментарий к фотографиям. — Раньше я никогда об этом не говорила, не давала развёрнутых интервью в ЗОЖ-журналах, не состояла в сообществах веганов и других столь модных сегодня течениях. После окончания моей недолгой карьеры в художественной гимнастике я очень скучала по растяжке. И нашла всё, что искала, в йоге». Издание также приводит слова Чапман о том, что она занимается в «самой классной студии в Москве» и использует йогу для контроля своего веса.
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