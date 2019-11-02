Bild: курьёзные соглашения — Германия поможет Индии с футболом в обмен на йогу

Германия и Индия намерены углублять сотрудничество в сфере высоких технологий и изучении космоса, и во время визита Ангелы Меркель в Нью-Дели представители правительств двух стран заключили более 20 договоров. Однако для индийского премьера Нарендры Моди особенно важным стало курьёзное, по версии Bild, соглашение по йоге и медитации. Не менее забавно, что в ответ Германия предложила Индии помощь в развитии футбола, отмечает немецкий таблоид.

Ангела Меркель заключила с Индией курьёзное соглашение по йоге, пишет немецкий таблоид Bild.

Индия и Германия хотят развивать сотрудничество в сфере высоких технологий — например, в переходе на цифровой формат и в исследовании космоса. На встрече в Нью-Дели представители правительств обеих стран подписали сразу 22 договора, однако один пункт оказался для принимающей стороны особенно важен: по личной инициативе индийского премьер-министра Нарендры Моди государства будут развивать «сотрудничество в аюрведе, йоге и медитации».

Не менее забавно, что Германия, в свою очередь, предлагает Индии своё содействие в развитии футбола, отмечает немецкий таблоид.

Смогут ли теперь Индия и Германия вместе «выдохнуть» негодование по поводу таможенных пошлин Дональда Трампа? Не совсем, считает автор статьи. Соглашение было заключено между Всеиндийским институтом аюрведы и Инновационным центром биотехнологий Франкфурта. «Задача состоит в том, чтобы объединить классическую конвенциональную медицину Запада с традиционной целительской практикой Индии», — пояснил руководитель центра Кристиан Гарбе.

В будущем смешанная команда учёных из обоих учреждений должна совместно исследовать, как можно сочетать традиционные индийские практики аюрведы с биотехнологиями. Аюрведа и йога играют в Индии центральную роль, подчёркивает Bild. Ещё пять лет назад премьер-министр Моди ввёл Международный день йоги, который отмечается по всей стране. Моди также лично принимает в нём участие.

Он является строгим вегетарианцем и придерживается убеждения, что, если бы все люди занимались йогой, наша планета была бы более мирным местом. Впрочем, его самого это не удержало от жёстких мер в отношении мусульман в Кашмире, отмечает издание.

Кроме того, Моди основал специальное министерство аюрведы, йоги, унани, сиддхи и гомеопатии. С декабря существует также общая рабочая группа с немецким Министерством здравоохранения. Там обсуждается, как можно лучше интегрировать аюрведу и йогу в немецкую систему здравоохранения по индийскому образцу.

Однако на встречах представителей правительств Германии и Индии министр по йоге не присутствовал, потому что не приехал и немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан, которого индийская сторона считает ответственным в этой сфере. Впрочем, сотрудники немецкого посольства в Нью-Дели уже давно заразились любовью к йоге, что подтверждается некоторыми опубликованными в Twitter снимками.

Под занавес визита Меркель отметила, что Германия могла бы ещё многому научиться у Индии, а индийская культура в Германии «не так хорошо известна, как следовало бы». При этом канцлер провела параллель между мирными революциями в обеих странах. Утром в пятницу она посетила мемориал на месте кремации Махатмы Ганди и, сняв обувь, как все посетители, возложила там венок. Посещение мемориала — обязательный пункт программы для всех государственных гостей Индии, сообщается в статье.

В гостевой книге Меркель написала: «В память о Ганди, который изменил мир своей глубокой верой в мирную революцию. В том числе у нас, в Германии». На пресс-конференции она сравнила мирную борьбу Ганди с падением Берлинской стены. В совместном заявлении главы правительств обеих стран почтили наследие Ганди и его «философию ненасилия и гармонии».

На прощание Меркель получила в подарок три книги Ганди, бюст участника движения Сопротивления и стенной коврик с надписью «Семь социальных грехов». В 1925 году, намекая на семь смертных грехов католической церкви, Ганди опубликовал в своём журнале «Молодая Индия» список из семи социальных грехов, в число которых вошли «торговля без морали» и «политика без принципов».

Если Меркель и была сбита с толку, она этого не показала. Принимающая сторона не вкладывала в этот подарок никакого намёка, уверяет издание. Просто для Индии Ганди — национальный герой, и его 150-й День рождения широко празднуется в этом году, поясняет Bild.