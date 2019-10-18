Daily Mail: британские студенты выступили против памятника «расисту» Ганди

Запланированная в следующем месяце установка статуи Махатмы Ганди в Манчестере вызвала недовольство местного студенческого движения. Они утверждают, что известный пацифист ненавидел африканцев и был сторонником теории превосходства индийской расы, поэтому он не заслуживает монумента, сообщает Daily Mail.

Махатма Ганди почитается во всём мире как организатор ненасильственной кампании за независимость Индии. Но планы по возведению его статуи в Манчестере вызвали недовольство со стороны местных студентов. Они утверждают, что Ганди был «ярым расистом, который ненавидел чернокожих», пишет Daily Mail.

Неправительственная индийская организация Shrimad Rajchandra Mission Dharampur подарила британскому городу девятифутовую статую Ганди после теракта 2017 года на стадионе «Манчестер Арена», в результате которого погибли 22 человека. Открытие памятника, который призван «распространять идею мира, любви и гармонии», должно состояться в конце следующего месяца, поясняет издание.

Однако одна из лидеров студенческого движения в Манчестерском университете Сара Хан, которая позиционирует себя потенциальным будущим лидером Лейбористской партии, начала в соцсетях кампанию «Ганди должен пасть». 22-летняя девушка и её единомышленники требуют не допустить установки статуи.

В своём открытом письме участники кампании требуют, чтобы городской совет пересмотрел своё решение о памятнике. По их словам, поводом для этого служит «хорошо задокументированный расизм Ганди в отношении чернокожих и его соучастие в действиях британской империи в Африке».

«Ганди называл африканцев «дикарями», «некультурными туземцами», «нецивилизованными», «грязными» и «звероподобными». И это лишь малая часть его постыдных комментариев, — говорится в заявлении группы. — Он считал себя «партнёром-колонистом», строя теории о том, что индийцы — это высшая раса, которую он называл «индо-ариями», что явно напоминает логику белых расистов».

«Эта статуя не станет распространять идею мира. Вместо этого она будет распространять расистскую идеологию Ганди, направленную против чернокожих, и поддерживать продолжающееся насилие в Кашмире», — утверждают участники кампании.

Хан и её сторонники призывают городской совет публично признать, что Ганди был расистом.

Предназначенные для возведения памятника деньги они предлагают пустить на проект, который напомнит о «чернокожих борцах с расизмом, связанных с Манчестером».

В прошлом году Хан вела кампанию по запрету аплодисментов в университете, потому что они «вызывают тревогу». Она предлагала заменить хлопки беззвучным колыханием ладоней, но студенческий союз не поддержал её идею, отмечает Daily Mail.

Позже Хан призывала проверять перед публикацией все статьи в студенческой газете с критикой в её адрес, чтобы «не допустить оскорбления». Она также якобы отказывалась от участия в женском марше, считая, что используемые на мероприятии лозунги «дискриминируют трансгендеров», подчёркивается в статье.

По словам издания, кампания «Ганди должен пасть» уже проходила в других странах. В результате статую пацифиста убрали с кампуса Ганского университета, а ещё один памятник был изуродован в ЮАР, где будущий индийский политический лидер жил с 1893-го по 1914 год.

Сторонники кампании критикуют его за то, что он участвовал в Бурской войне на стороне Британской империи, и за комментарии о местных жителях Южной Африки. Но они игнорируют тот факт, что Ганди изменил свои взгляды после ужасов, свидетелем которых он стал во время зулусского восстания 1906 года, и начал борьбу с колониализмом, считает Daily Mail.

«Эта кампания уделяет особое внимание взглядам Ганди, когда он жил в Южной Африке, и игнорирует всё остальное. Впоследствии он стал намного более гуманным, намного более беспристрастным и изменил свои взгляды», — уверяет профессор Суссекского университета и эксперт по истории Индии Винита Дамодаран.

«Необходимо понимать ситуацию в более широком контексте наследия Ганди. Он был человеком, который защищал жертв предубеждений, боролся за справедливость и всеобщую человеческую свободу», — добавляет она.

Ганди первым испытал технику ненасильственного протеста, в том числе забастовки, бойкоты и мирные демонстрации, которые сегодня используются во всех концах света. Он также за несколько десятилетий до многих других призывал покончить с имущественным неравенством, предвзятым отношением к человеку из-за его цвета кожи, расы, происхождения или пола, напоминает издание.

Раджмохан Ганди признаёт, что его деда нельзя назвать «идеальным». Но, по его словам, критики пацифиста не осознают, что тот был «более радикальным и прогрессивным, чем большинство его соотечественников того времени».

Пресс-секретарь городского совета Манчестера заявил, что ему известно о спорах вокруг жизни Ганди. Но, на его взгляд, большинство горожан будут воспринимать монумент, как и задумано, в качестве символа мира, любви и гармонии.

Представители организации Shrimad Rajchandra Mission Dharampur, подарившей городу памятник, обвинили Хан и сторонников кампании в невежестве. По их словам, эти люди не понимают всю сложность биографии Ганди и превратно толкуют его идеи.

«Он вдохновил африканских лидеров, в том числе Нельсона Манделу, который хвалил Ганди за невероятный пример личного самопожертвования и преданности делу перед лицом притеснений. Мартин Лютер Кинг говорил, что движение за гражданские права в США вдохновлялось принципами Ганди о ненасилии», — подчёркивают представители индийской организации.

«Этот призыв (не устанавливать монумент. — ИноТВ) является экстремальным и ограниченным толкованием Ганди, чей героизм объединил индийцев, южноафриканцев и американцев в их освободительных движениях. Махатма Ганди является гражданином мира и иконой движения за мир. Статуя в Манчестере отдаст дань универсальной силе его идеи», — считают в Shrimad Rajchandra Mission Dharampur.