Fox News: Губку Боба записали в расисты

Он живёт в ананасе на морском дне. Он жёлтый, пористый и обладает абсорбирующим свойством. Всё это очень хорошо. Но, помимо этого, он, к сожалению, расист. Именно с таким заявлением выступил учёный из Вашингтонского университета о, приготовьтесь, Губке Бобе Квадратные Штаны.

Проблема, по словам профессора Холли Баркер, которая, похоже, занята в университете настоящим делом, состоит в том, что подводный город Губки Боба называется Бикини-Боттом. Название, предположительно, происходит от атолла Бикини, места проведения ядерных испытаний. И это, по мнению профессора Баркер, нехорошо.

Большой ананасовый дом Губки Боба, его любимый ресторан гамбургеров Красти Краб, цитирую, «превратили в норму захват колонистами земли у коренных жителей и искоренение древнего населения атолла Бикини», конец цитаты.

Всё это означает следующее: поскорее бы произошёл окончательный и всецелый крах американского высшего образования, чтобы спасти нашу страну от таких придурков, как профессор Баркер. На этом всё.

Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.