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Fox News: Губку Боба записали в расисты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американский профессор Холли Баркер назвала расистским мультфильм про Губку Боба Квадратные Штаны, сообщает Fox News. Дело в том, что город, где живёт главный герой мультсериала, называется Бикини-Боттом, по всей видимости, в честь атолла Бикини. Там США в своё время проводили ядерные испытания, которые привели к вымиранию коренного населения, говорится в материале.
Он живёт в ананасе на морском дне. Он жёлтый, пористый и обладает абсорбирующим свойством. Всё это очень хорошо. Но, помимо этого, он, к сожалению, расист. Именно с таким заявлением выступил учёный из Вашингтонского университета о, приготовьтесь, Губке Бобе Квадратные Штаны.
 
Проблема, по словам профессора Холли Баркер, которая, похоже, занята в университете настоящим делом, состоит в том, что подводный город Губки Боба называется Бикини-Боттом. Название, предположительно, происходит от атолла Бикини, места проведения ядерных испытаний. И это, по мнению профессора Баркер, нехорошо.
 
Большой ананасовый дом Губки Боба, его любимый ресторан гамбургеров Красти Краб, цитирую, «превратили в норму захват колонистами земли у коренных жителей и искоренение древнего населения атолла Бикини», конец цитаты.
 
Всё это означает следующее: поскорее бы произошёл окончательный и всецелый крах американского высшего образования, чтобы спасти нашу страну от таких придурков, как профессор Баркер. На этом всё.
 
Дата выхода в эфир 14 октября 2019 года.
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Fox News США Северная Америка
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