Fox News: Губку Боба записали в расисты

Популярное
-
Le Figaro: заключив сделку с турецким «дьяволом», Запад сам загнал себя в ловушку Le Figaro
-
Times: исследование показало — наиболее счастливыми британцы были в викторианскую эпоху Times
-
Die Welt: в ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале Die Welt
-
BBC рассказал, как русские присвоили украинский борщ и превратили его в орудие пропаганды BBC
-
«Мы никогда не репетируем!» — MSNBC высмеял исполнение гимна России саудовским военным оркестром MSNBC
-
Telegraph: уйти 31-го — королева назвала выход из ЕС приоритетом британского правительства Daily Telegraph
-
NBC News: «сначала стреляют, а потом задают вопросы» — в США активисты возмущены убийством женщины полицией NBC
-
«Мы не как Россия»: украинский нападающий прокомментировал выход своей сборной на Евро-2020 Телеканал новин 24
INFOX.SG
-
Нурмагомедов показал спарринг с двоюродным братом
Чемпион Абсолютного бойцовсокго чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов спарринговался со своим двоюродным братом Умаром.
-
Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье
Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.
-
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4
На филиппинском острове Минданао зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует Геологическая служба США.
-
Источник: Ла Лига просит перенести эль-класико в Мадрид из-за протестов в Барселоне
Руководство испанской Примеры обеспокоено политической ситуацией в Барселоне и предлагает провести матч «Барселона» — «Реал» в Мадриде.
-
Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО
Российский президент Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке поручил не допустить никаких сбоев в отоплении в пострадавших регионах.
-
Суд признал Домани виновным в хищении 44 млн рублей у РФБ
Чертановский суд Москвы вынес приговор о признании виновным бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани в хищении у организации суммы в 44 млн рублей.
-
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова. По версии следствия, он схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.
-
МВД назвало число депортированных из России незаконных мигрантов
Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил, что 2,5 тыс. человек, нарушавших миграционное законодательство, были депортированы из России с начала 2019 года.
-
Полиции в России дали право выносить предостережения гражданам
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который даёт сотрудникам полиции право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
-
Гаспарян победила Никулеску и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Румынии Моникой Никулеску в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.
-
Александрова обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Анну Калинскую в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
-
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
-
Эрдоган: Турция не стремится к контролю над Манбиджем
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стремится к контролю над Манбиджем.
-
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили транзит российского газа через Украину и взаимоотношения России с ЕС в рамках проекта БРЭЛЛ.
-
Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
-
СМИ: «Реал» намерен предложить «Челси» Хамеса и €100 млн за Канте
Мадридский «Реал» хочет приобрести полузащитника лондонского «Челси» Н’Голо Канте.
-
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что украинское государство «было создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства» в 2014 году, в связи с чем «должно быть ликвидировано как нелегитимное».
-
Spiegel: США отказались от обмена развединформацией с Турцией по ИГ
Соединённые Штаты отказались от обмена разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции против «Исламского государства»* из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом пишет Der Spiegel.
-
Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Отряды сирийской армии впервые за пять лет вошли в город Ракка, установив там пункты наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.
-
Президент Болгарии отреагировал на расизм во время матча отбора Евро-2020 с Англией
Президент Болгарии Румен Радев считает, что увольнение президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова не является решением проблемы расизма на матчах.
-
Эрдоган не исключил отмену поездки в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.
-
Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом, чем бой с Джошуа
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер считает, что его поединок с действующим обладателем четырёх поясов Энди Руисом был бы интереснее зрителям, нежели бой с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа.
-
Зеленский рассказал, когда имплементируют формулу Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, если будут достигнуты договорённости по итогам встречи в нормандском формате.
-
Соболев рассказал, чья игра ему импонирует больше всего
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, с кем его часто сравнивают.
-
СК возбудил дело из-за пожара в центре вирусологии «Вектор»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в реконструируемом здании научного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирской области.
-
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
-
Квят прокомментировал старт гонки на Гран-при Японии
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что проблемы с коробкой передач стали причиной отсутствия набранных очков на Гран-при Японии.
-
Вильфанд оценил точность прогноза погоды на месяц
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность точности прогноза на месяц не превышает 67%.
-
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
-
Песков оценил исполнение российского гимна в Абу-Даби и Эр-Рияде
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал исполнение гимна страны на торжественных церемониях в ОАЭ и Саудовской Аравии, посвящённых государственному визиту президента России Владимира Путина.
-
Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Сергей Викторович Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели под Кировом в результате ДТП шестилетнего мальчика, заявил RT, что ошибки в результатах нет.
-
Бесчастных возглавил «Факел»
Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» из Воронежа назначил главным тренером команды Владимира Бесчастных.
-
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
На Украине национальный отбор на Евровидение-2020 будет проходить по обновлённым правилам. Об этом информирует УНИАН.
-
Божович: надеюсь, до конца сезона Соболев доиграет в «Крыльях Советов»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил надежду, что Александр Соболев, один из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), доиграет в его команде до конца сезона.
-
Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ждать семь «дней тишины» в Донбассе для отвода сил, при этом соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
-
Пять колонн митингующих направились в Барселону
Пять колонн митингующих направляются из различных городов в Барселону, чтобы принять участие во всеобщей акции протеста после вынесения приговоров каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году.
-
СМИ: Чемпион UFC Джонс признался в нападении на официантку
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс пошёл на сделку со следствием по делу об избиении официантки в клубе.
-
В Кремле оценили призыв Киева к роспуску ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Киева о роспуске самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик является неожиданной для других участников переговоров в нормандском формате.
-
Адвокат заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Порошенко
Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил об отсутствии открытых лично против бывшего украинского лидера уголовных дел. По его словам, в ряде производств Порошенко проходит как свидетель.
-
Гендиректор «Анжи» заявил, что клуб начал рассчитываться по долгам
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе.
-
Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера
Депутаты Харьковского городского совета поддержали подписание украинскими властями формулы Штайнмайера, а также призвали воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.
-
Авербух оценил шансы Тотьмяниной восстановиться к ледовому шоу в ноябре
Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал операцию олимпийской чемпионки-2006 Татьяны Тотьмяниной.
-
Агент рассказал о предложениях «Штутгарта» и ЦСКА по Шомуродову
Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, рассказал об интересе к своему клиенту от других клубов.
-
В Волгограде возобновили поиск пропавшей 30 лет назад семьи
В Волгограде возобновили поиск семьи — Вячеслава и Таисии Тюриных вместе с их 16-летней дочерью Светланой, которые пропали без вести 30 лет назад, 14 июля 1989 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам СУ СК по региону Максима Мурченко.
-
Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым мальчиком
Уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил, что аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым полицейским шестилетним мальчиком.
-
Глава РУСАДА заявил, что не боится возвращаться в Россию
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не боится возвращаться на родину после своих заявлений о причастности российских чиновников к манипуляциям с московской лабораторией.
-
Названы сроки запуска движения по платной трассе М11
Скоростная трасса М11 «Москва — Санкт-Петербург» будет полностью открыта в ноябре, сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. По его словам, строительные работы завершатся к середине месяца.
-
Агент выразил уверенность, что Роналду обойдёт Пеле в гонке за статус лучшего бомбардира в истории футбола
Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что его клиент может превзойти достижение легендарного нападающего сборной Бразилии Пеле.
-
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.
-
Федерер заявил, что не планирует завершать карьеру в 2020 году
Третья ракетка мира, 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не планирует завершать карьеру.