Daily Telegraph: на «антирасистской» конференции в Эдинбурге белым не дали слова

«Антирасистская» конференция, организованная объединением Resisting Whiteness носила «откровенно расистский» характер, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на слова активистки Джейн Макколл. Отмечается, что на полях конференции были организованы «безопасные зоны», куда нельзя было пройти белым: кроме того, на самой конференции у белых не было права задавать вопросы выступающим.

Эдинбургский университет раскритиковали после того, как стал местом проведения «антирасистской» конференции, по правилам которой белым людям нельзя задавать вопросы, сообщает The Daily Telegraph.

Как пишет издание, мероприятие было организовано объединением Resisting Whiteness: на его полях были оборудованы две «безопасные зоны», куда не могут пройти люди с белой кожей. В аннотации к конференции было сказано, что «мы не будем предоставлять слово белым в ходе вопросов из зала — не потому что считаем, что им нечего сказать, а потому что хотим выделить мнения цветных людей. Если вы — белый и у вас есть вопрос, пожалуйста задайте его членам нашего комитета или выступающим после окончания панельной дискуссии».

По мнению антирасистской активистки Джейн Макколл, мероприятие носило «откровенно расистский характер». «Оно отбрасывает борьбу за достижение равенства и справедливости на десятилетия назад. Всё из-за группы экстремистов, чья извращённая логика довела их до дискриминации белых — не на основании их личных качеств, а только лишь за их цвет кожи» — приводит The Daily Telegraph слова Макколл.

По словам пресс-секретаря Эдинбургского университета, руководство вуза встречалось с организаторами конференции и выражало своё беспокойство по поводу «определённых аспектов формата мероприятия». Как утверждает пресс-секретарь, в результате организаторы решили пересмотреть свою практику «безопасных зон».



