Daily Telegraph: на «антирасистской» конференции в Эдинбурге белым не дали слова

03:00
В канадском городе произошло более 170 ДТП из-за снегопада
В канадском городе Калгари и его пригородах зафиксировали 171 аварию из-за снегопада.
03:00
Гендиректор «Зенита» — об отставке Кононова: терпение имеет свои границы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
03:00
В ДНР обвинили ВСУ в использовании беспилотников с гранатами
В Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ, который был приспособлен к сбросу гранат.
03:00
В Липецкой области произошёл пожар на складе с яблоками
В пресс-службе МЧС России заявили, что в Липецкой области произошло возгорание на складе с яблоками.
03:00
Тарханов считает Карпина и Черчесова оптимальными кандидатами на пост тренера «Спартака»
Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов, в настоящее время возглавляющий армянский «Пюник», порассуждал о возможном преемнике Олега Кононова на посту главного тренера команды.
03:00
Российские Сухопутные войска могут принять на вооружение электромобили
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.
03:00
Экс-футболист сборной Испании: Карпин способен передать свои бойцовские качества игрокам
Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета, который выступал вместе с Валерием Карпиным в составе «Валенсии», рассказал о чертах характера бывшего одноклубника.
03:00
Два человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
03:00
Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.
03:00
Тренер Сидоровой считает, что её подопечная не похожа на Исинбаеву
Наставник чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова не считает корректными параллели между своей воспитанницей и двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.
03:00
Премьер-министр Индии выразил восхищение теннисистом Медведевым
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что российский теннисист Даниил Медведев завоевал его сердце скромностью и простотой.
03:00
Врач оценила заявление об опасности стиральных машин для здоровья
Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Звезда» оценила утверждение немецких учёных об опасности стиральных машин для здоровья.
03:00
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
03:00
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
03:00
Российский генерал рассказал о возможностях боевой экипировки «Ратник»
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал о возможностях российской военной экипировки «Ратник».
03:00
Глава Toro Rosso оценил выступление Квята на Гран-при России
Руководитель команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление пилота Даниила Квята на Гран-при России.
03:00
На острове Тенерифе восстановили энергоснабжение
На испанском острове Тенерифе полностью восстановили энергоснабжение.
03:00
В Петербурге прошёл экофестиваль «Вместе ярче»
В Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В этом году его совместили с международным забегом — Балтийским марафоном. Об этом сообщает ФАН.
03:00
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков заявил, что готов стать главным тренером команды.
03:00
В Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации
В Москве рассказали о животных, которые попадают в центр реабилитации, передаёт ФАН.
03:00
В Крыму задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Полицейские задержали 64-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Крыму.
03:00
Моррис: Сидоровой тяжело выступать в нейтральном статусе, я стараюсь поддержать её
Американская легкоатлетка Сэнди Моррис, уступившая в борьбе за золото в прыжках с шестом на чемпионате мира в Дохе Анжелике Сидоровой, рассказала о взаимоотношениях с россиянкой.
03:00
Авиалесоохрана заявила о ликвидации всех лесных пожаров в России
Федеральная Авиалесоохрана заявила, что все лесные пожары в России ликвидированы.
03:00
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
03:00
Более 150 телят погибли в результате пожара в Новосибирской области
В МЧС России заявили, что 154 телёнка погибли в результате возгорания на животноводческой ферме в Новосибирской области.
03:00
СМИ: Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера «Милана»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может вернуться в «Милан», в котором провёл большую часть карьеры футболиста.
03:00
Исинбаева назвала достойной победу Сидоровой на ЧМ-2019 в Дохе
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поздравила россиянку Анжелику Сидорову с победой на чемпионате мира по лёгкой атлетике в секторе прыжков с шестом.
03:00
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
03:00
Ассистентский дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ
В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролина Харрикейнз».
03:00
Россияне потратили 1,6 трлн рублей на покупку новых автомобилей в 2019 году
Россияне потратили почти 1,6 трлн рублей на покупку новых легковых автомобилей в 2019 году, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
03:00
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
03:00
Полицейские приняли участие в акции «Лес Победы» в Петербурге
Сотрудники МВД России по Кировскому району приняли участие в акции «Лес Победы», организованной движением «Зелёная Россия» в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
03:00
В Хабаровском крае перед судом предстали сын и отец по обвинению в наркоторговле
В Хабаровском крае перед судом предстали 49-летний сын и 73-летний отец по обвинению в торговле наркотиками, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
03:00
В Кирове прошёл круглый стол о развитии бизнеса с КНР
В Кирове состоялся круглый стол, посвящённый вопросам развития бизнеса между предпринимателями из Кировской области и КНР. Об этом сообщает kp.ru.
03:00
«Фиорентина» обыграла «Милан» в матче шестого тура Серии А
В рамках шестого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле проиграл «Фиорентине».
03:00
В Киеве оценили последствия беседы Зеленского и Трампа
Публикация стенограммы разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа не повлияла на сотрудничество с Францией и Германией, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
03:00
Эксперт рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников дал рекомендации, как отличить грипп от ОРВИ.
03:00
Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 8:00 до 18:00 в понедельник, 30 сентября.
03:00
В Тюменской области привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой
В Тюмени привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
03:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить детей от инфекций
Петербургским родителям дали рекомендации, как обезопасить детей от инфекций, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.
03:00
Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин
Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
03:00
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
03:00
В МВД Австрии рассказали о явке на парламентские выборы
В Министерстве внутренних дел Австрии заявили, что явка на парламентские выборы составила почти 60,6%.
03:00
В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на прохожих
В Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на детей и женщин у школы №9. Об этом сообщает URA.RU.
03:00
В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки
В Московской области завели уголовное дело по факту изнасилования иностранной гражданки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
03:00
В Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала
Власти Кировской области рассказали, как улучшить жилищные условия с помощью семейного капитала, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.
03:00
СМИ: РФС против совмещения Черчесовым постов в сборной России и клубе
В Российском футбольном союзе (РФС) не желают предоставлять возможность главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову параллельно возглавить клубную команду.
03:00
В Ленобласти прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы
В Ленинградской области прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
03:00
Во Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки
В Гороховецком районе Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки, сообщает kp.ru.
03:00
Состоялось первое заседание Российского отделения экологического «Гамбургского клуба»
Состоялось первое заседание Российского отделения Международного экологического «Гамбургского клуба», сообщает kp.ru.