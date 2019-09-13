Atlantico: отрицание расизма против белых — это тоже расизм

В спорах относительно расизма антиколониальные активисты постоянно пытаются доказать, что расизма против белых не существует. Как пишет Atlantico, они игнорируют общепринятое определение расизма и изобретают свое собственное, однако то, что они представляют в качестве аргументов в пользу отсутствия расизма против белых, на самом деле является одним из его проявлений.

В каждом споре относительно расизма одни стараются донести мысль о том, что все виды расизма одинаково ужасны, тогда как другие стремятся доказать, что расизма против белых попросту не существует. Как пишет Atlantico, антиколониальные активисты утверждают, что прошлая колонизация и рабство до сих пор оказывают отрицательное воздействие на потомков угнетённых народов, жертв расизма. Следуя этой логике, они определяют расизм как систему доминирования, которая пустила корни в истории и ведёт к конкретным последствиям для тех, кто по сей день остаётся объектом расизма.

Такое восприятие расизма как системы доминирования называется «системным расизмом» или «государственным расизмом». По этому определению, белые сегодня не могут быть объектами подобного системного угнетения, поскольку исторически их не угнетали и не колонизировали. Более того, именно они всегда были угнетателями и колонизаторами, в связи с чем система доминирования, которая сложилась в эпоху колонизации и рабства, не может быть сегодня направлена против них.

Антиколониалисты считают, что белые не могут страдать от исторически унаследованной системы угнетения и что, как следствие, расизма против белых не существует. Однако, пишет издание, данная подача на самом деле заходит в тупик по многим фактам и несёт на себе глубокий отпечаток расизма против белых.

В частности, никто не говорит о 14 веках негритянской работорговли в арабо-мусульманских странах и очень высокой смертности при кастрации рабов. То же самое касается 900 лет работорговли в самой Африке. Неизвестно, по какой логике негритянская работорговля на Западе породила нынешнюю систему доминирования, а то же самое явление в Африке и арабо-мусульманских странах — нет.

Как отмечает автор статьи, мошенничество этих активистов идёт ещё дальше: они игнорируют общепринятое определение расизма и изобретают своё собственное так, чтобы оно подходило под их антиколониальные цели. Так, антиколониалисты определяют расизм не как необоснованную веру в существование людских рас и их иерархию, а как сформированную историей систему угнетения, которая отрицательно отражается на современных жертвах расизма.

«Такой пересмотр призван исключить из понятия белых, поставить его в исключительно западный контекст и отвлечь внимание от исторических фактов, которые не вписываются в такую точку зрения. В рамках этого определения белые попросту не могут быть жертвами и неизменно являются вечным и единственным мучителем угнетённых народов. Оно стремится смешать в одно всех белых и определить им роль палача. Иначе говоря, оно расистское. В результате, стремясь доказать невозможность расизма против белых, антиколониалисты только подтверждают его существование», — подводит итог автор материала.