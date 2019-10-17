The Independent: президент ФИФА призвал к пожизненному отстранению расистов от футбольных матчей

По мнению главы ФИФА Джанни Инфантино, футбольные болельщики, уличённые в расистском поведении, должны быть пожизненно отстранены от посещения футбольных матчей, пишет The Independent. Это заявление было сделано после игры отборочного турнира к ЧЕ-2020, в которой сборная Болгарии принимала сборную Англии: матч несколько раз прерывался из-за того, что болгарские болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков английской команды.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к введению «новых, более жёстких и более эффективных способов искоренения расизма в футболе», после того как игроки английской футбольной сборной подверглись оскорблениям в ходе отборочного матча ЧЕ-2020, состоявшегося в минувший понедельник в Болгарии, пишет The Independent.

По итогам матча УЕФА инициировало дисциплинарные слушания в отношении Болгарии и Англии: как напоминает издание, игра дважды прерывалась из-за того, что болгарские фанаты демонстрировали нацистские приветствия и скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков английской команды.

Обвинения в адрес Болгарского футбольного союза включают в себя расистское поведение, выбрасывание на поле посторонних предметов и прерывание исполнения национального гимна со стороны местных болельщиков. Что касается Английской футбольной ассоциации, то её обвиняют в прерывании исполнения гимна, а также в предоставлении недостаточного количества стюардов, пишет The Independent.

Джанни Инфантино призвал к введению пожизненного запрета на посещение стадионов для тех, кто будет уличён в расистском поведении. Он отметил, что ФИФА сможет сделать это правило международным. «Нам потребуется помощь гражданских властей в том, чтобы вычислять и наказывать правонарушителей, но мы также должны подумать более широко о том, как решить эту проблему», — приводит издание слова Инфантино.

Издание отмечает, что сейчас в рамках УЕФА действует специальная «трехшаговая процедура» на случай расистских оскорблений со стороны болельщиков: в её рамках судьи имеют право прерывать игру, временно уводить игроков с поля и, в качестве крайней меры, полностью отменять матч.

Президент УЕФА Александр Чеферин призвал футбольное сообщество к «войне против расизма». По его словам, причиной активизации расизма во время футбольных матчей стал подъём национализма в Европе. Кроме того, Чеферин отметил, что во всём спортивном мире именно УЕФА принимает наиболее жёсткие санкции против болельщиков-расистов, ввиду чего ассоциацию временами обвиняют в несправедливости.

The Independent сообщает, что незадолго до заявления Чеферина Болгарский футбольный союз объявил об отставке своего президента Борислава Михайлова.