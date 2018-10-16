Daily Mail: Английские фанаты вновь испортили свою репутацию после «мирного» ЧМ в России

В минувшее воскресенье английские фанаты устроили беспорядки в испанском городе Севилья — дело дошло до столкновений с стражами порядка, пишет Daily Mail. Британская полиция констатировала, что теперь английских болельщиков везде будут встречать полицейскими щитами и спецназом. А фанатская репутация, улучшившаяся после мирно прошедшего ЧМ в России, снова испорчена, сообщает издание.

В воскресенье в испанском городе Севилья группа английских фанатов устроила беспорядки - сбивала зеркала заднего вида с машин и мешала дорожному движению. Полицейские спецназовцы города Севилья, известные тем, что не церемонятся с футбольными хулиганами, сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего фанаты бросились врассыпную, пишет Daily Mail. Имеются видеоматериалы, на которых видно, как группа болельщиков бежит навстречу полиции, после чего отступает, скандируя «Англия, Англия».

Отныне все британские болельщики должны быть готовы к тому, что их будут встречать полицейским спецназом и прочими мерами безопасности — все из-за небольшой группы хулиганов, устроившей беспорядки в Севилье, передаёт издание заявление британской полиции. «Это был отличный шанс подтвердить хорошую репутацию английских фанатов, заработанную на ЧМ в России. Поэтому то, что случилось в Севилье, крайне разочаровывает. Этот инцидент точно повлияет на подход полиции к английским фанатам, что особенно неприятно для большинства адекватных болельщиков, поддерживающих сборную на выездных матчах», — цитирует Daily Mail заместителя главного констебля Национального управления полиции Великобритании Марка Робертса. Футбольная ассоциация Англии также осудила поведение британских фанатов.

По последним данным, лишь три английских болельщика было арестовано в ходе чемпионата мира в России. Проблем было куда больше в самой Англии, сообщает издание: во время просмотров матчей ЧМ было зафиксировано 306 случаев домашнего насилия, 43 случая преступлений на почве ненависти. В результате, было совершено 337 арестов. Вероятно, часть английских хулиганов решила не ехать в Россию из-за опасности столкновения с местными фанатскими группировками, пишет Daily Mail.