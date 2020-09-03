Американский журналист: опасная расовая теория внедряется в госструктурах США

Министерство финансов, ФБР и ведущие ядерные лаборатории США занялись «перевоспитанием» своих белых сотрудников: заставляют их признать себя угнетателями и извиниться перед «угнетёнными», сообщает в интервью Fox News редактор City Journal Крис Руфо. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, подобная пропаганда десятилетиями звучала в американских школах, офисах и церквях, что и стало причиной нынешних погромов в США.

Если на протяжении последних месяцев вы смотрели нашу передачу, вы знаете, что мы сосредотачивались, иногда в ущерб другим важным темам, на погромах и беспорядках, парализовавших многие американские города. Мы руководствовались не партийными соображениями, честное слово. Это год президентских выборов, но угроза, с которой мы имеем дело, глубже и существеннее, чем любое отдельно взятое голосование. Политически мотивированное насилие — величайшая угроза для нас. Оно опаснее любого вируса и любого иностранного противника. Оно может в буквальном смысле прикончить эту страну.



Мы говорили вам, кто в ответе за насилие. Но могли бы и не говорить, вы и так знали. Это очевидно. Что бы теперь ни заявляли профессиональные лжецы на телевидении. К примеру, у главного подозреваемого в самом последнем политическом убийстве в Портленде на шее вытатуирована эмблема BLM. Он не скрывает, в какой он команде. Никто из них не скрывает. Любой честный наблюдатель понимает, что именно происходит на наших улицах.



Однако слишком мало тех, кто осознаёт, почему это происходит. Почему дети, воспитанные в самой справедливой стране мира, поддерживают агрессивную революционную организацию вроде BLM, программа которой состоит в основном из разрушения? Почему образованные взрослые, те самые люди, которым следовало бы защищать нашу систему — и нам нужно, чтобы они защищали нашу систему! — так усердно её ломают?



Историки неизбежно будут изучать эти вопросы. Они захотят знать, что у нас произошло. Они придут к заключению, что важную роль во всём этом сыграла идеология. Целое поколение американцев учили соглашаться с положениями, из-за которых вообще стало возможным появление BLM. «Человека можно свести к его расе». «Цвет кожи равен привилегированности». «От равенства перед законом надо отказаться». Это ложь. Но внезапно она повсюду. Американцы учились этому в школе и на работе, даже слышали это в церкви. Без этих идей у нас бы сейчас не было беспорядков: мы бы не терпели их ни секунды.



Откуда же этот яд? В конечном итоге, он исходит от леваков в академических кругах: они контролируют то, что у нас называется интеллектуальной жизнью страны. Но продукт, который они продают, широко распространился усилиями СМИ, корпоративных кадровиков и даже федеральных органов, существующих на ваши деньги, на деньги всех нас. Большинство людей не понимают, насколько огромна эта проблема. Даже мы не понимали, пока не прочли репортажи человека по имени Крис Руфо.



Руфо на протяжении месяцев расследовал внедрение критической расовой теории, принудительные сеансы унижения в духе Мао Цзэдуна, которые теперь проходят у вас в офисе и в школе, куда ходят ваши дети. Высокооплачиваемые инструкторы по (культурному и расовому. — ИноТВ) многообразию систематически нападают на идеалы, объединяющие эту страну. Они стравливают американцев друг с другом на основании их цвета кожи. Это гротескный проект. Это неправильно. Это откровенный расизм. Со временем он приводит к насилию и непреодолимому расколу. Что мы сейчас и видим. Это ужасает.



Но практически никто не бросает этому вызов. Мы должны бросить этому вызов — ради нашей страны. И сегодня мы попросили Криса Руфо ввести нас в курс происходящего. Вам стоит знать подробности. Руфо — исследователь Discovery Institute, а также пишущий редактор City Journal. Сейчас он с нами на связи. Большое спасибо, что нашли для нас время, Крис Руфо. Я вам признателен.



КРИС РУФО, журналист и исследователь: Большое спасибо. Знаете, Такер, я расследовал это последние полгода. И это просто ошеломляет — до какой степени критическая расовая теория пропитала каждый институт федеральной власти. Я обнаружил, что критическая расовая теория стала по умолчанию идеологией федеральной бюрократии и теперь используется как оружие против американского народа. Я хочу поделиться результатами трёх своих расследований, которые показывают глубину этого сектантского промывания мозгов критической расовой теорией и то, насколько это может быть опасно и разрушительно.



Сначала — о Министерстве финансов. Я первым сообщил о семинаре, который проводил в этом году Минфин. Вёл семинар человек по имени Ховард Росс, инструктор по многообразию. Его услуги за последние 15 лет обошлись федеральному правительству более чем в пять миллионов долларов. Он вёл семинары по критической расовой теории. По сути, он говорил сотрудникам Минфина, что Америка в своей основе страна белого шовинизма и, цитирую, «практически все белые поддерживают систему расизма и превосходства белых». По сути, он осуждал страну и говорил белым сотрудникам Минфина и аффилированных организаций, чтобы они признали свою «белую привилегию», своё «белое расовое превосходство» и, по сути, весь багаж, сопутствующий этой кристаллизованной белизне.



Второе. Это ни в коем случае не ограничивается Министерством финансов. Критическая расовая теория теперь просочилась в нашу систему уголовного правосудия. Только на этой неделе я опубликовал историю о том, что ФБР стало проводить еженедельные семинары по интерсекциональности — крайне левой академической теории, сводящей людей к системе идентичностей, по расе, гендеру и сексуальной ориентации. Эти идентичности сложным образом пересекаются и определяют, угнетатель вы или жертва угнетения. И, конечно же, на вершине этой пирамиды зла — белые гетеросексуальные мужчины вроде директора ФБР Крисофера Рэя.



И третье. Это важная история! Критическая расовая теория теперь внедряется и в наш научный истеблишмент. Несколько недель назад я опубликовал статью о том, что сторонники критической расовой теории в Сандийских национальных лабораториях, разрабатывающих наше ядерное оружие, отправили своих сотрудников, белых мужчин, на три дня в лагерь для перевоспитания, чтобы деконструировать их белую мужскую культуру и принудить их писать письма с извинениями перед женщинами и цветными.



Разоблачители в Сандийских национальных лабораториях рассказали об этом общественности, но руководство лабораторий поручило контрразведывательным структурам быстро стереть их переписку и заткнуть им рот.



Вот какой из этого вывод. В Вашингтоне есть замечательные люди, вроде сенатора от Миссури Джоша Хоули, которые начинают давать отпор. Но консерваторам надо проснуться: это угроза существованию Соединённых Штатов, а бюрократия, даже при администрации Трампа, используется как оружие против основных традиционных ценностей Америки.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.