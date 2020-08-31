Times: британских депутатов обяжут проходить тренинг по борьбе с бессознательным расизмом

Палата общин в тестовом режиме запустила тренинг по определению «бессознательной предвзятости» для депутатов и создала группу по борьбе с расизмом в парламенте, сообщает The Times. Как поясняет издание, эта инициатива появилась на фоне жалоб темнокожих сотрудников парламента на притеснения. При этом, как отмечают сами представители этнических меньшинств, работающие в парламенте, подобные тренинги, проводимые для части сотрудников в течение многих лет, никак не повлияли на расизм их коллег.

Палата общин тестирует тренинг по определению «бессознательной предвзятости» для депутатов и создала группу по борьбе с расизмом в парламенте после заявлений сотрудников о дискриминации, сообщает The Times. Как отмечает издание, высокопоставленные члены Исполнительного совета палаты общин, включая секретаря палаты представителей Джона Бенгера, выразили солидарность с сотрудниками из числа этнических меньшинств и пообещали улучшить положение. Бенгер возглавляет межпарламентскую группу, созданную в ответ на движение Black Lives Matter, чтобы помочь бороться с дискриминацией и уменьшить неравенство в палате общин.

Как напоминает газета, ранее сотрудники парламента представили доказательства по двум расследованиям издевательств и притеснений, однако разочарованы отсутствием прогресса с тех пор. Так, в докладе леди Лоры Кокс, опубликованном в 2018 году, говорится, что несколько сотрудников из числа меньшинств «сообщали о расистских злоупотреблениях или о том, что им часто отказывали в праве находиться в определённых частях здания», а некоторые выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах и притеснениях на расовой почве.

Кроме того, по сведениям The Times, три высокопоставленных сотрудника в прошлом году покинули отдел стратегического имущества из-за опасений в связи с проявлениями расизма.

Как отмечается в статье, для сотрудников парламента тренинг по определению бессознательной предвзятости проводится с 2016 года, однако для парламентариев программа проходит в тестовом режиме впервые. По словам темнокожего сотрудника, ранее работавшего в палате общин, проводимые много лет среди работников тренинги никак не повлияли на расизм, с которым сталкиваются представители этнических меньшинств. «Доклад Леди Лоры Кокс должен был вызвать радикальные перемены, но для чернокожего персонала этого не произошло», — сетует собеседник газеты.

Опубликованное в феврале исследование парламентской рабочей группы по вопросам меньшинств обнаружило, что сотрудники из числа этнических меньшинств с большей долей вероятности подвергаются проверке пропусков. Кроме того, в докладе рассказывается о случаях, когда руководители неправильно произносят имена и путают сотрудников с другими коллегами с небелым цветом кожи.

В послании сотрудникам Бенгер заявил: «Я осознаю власть, привилегии и ответственность, соответствующие моей должности. Я обещаю использовать их для борьбы с расизмом, устранения барьеров и работы на благо более разнообразной и представительной палаты общин». Он также пообещал «продолжать слушать, заниматься самопознанием и быть союзником для темнокожих коллег и представителей этнических меньшинств».

В своём заявлении палата общин отметила, что «расизму нет места в парламенте». «Мы признаём, что нам ещё многое предстоит сделать, и мы прислушиваемся, учимся и принимаем меры для устранения барьеров и лучшего сокращения неравенства в будущем», — добавили представители британского парламента.