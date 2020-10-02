«А ведь мы предупреждали, что надо носить маску» — обозреватель MSNBC о заболевании Трампа коронавирусной инфекцией

Президент и первая леди США подхватили коронавирус, потому что пренебрегали масками и социальной дистанцией, а также появлялись на митингах, полагает обозреватель MSNBC, доктор Вин Гупта. По его словам, с сегодняшнего дня предвыборная гонка в США в корне меняется.
ВИН ГУПТА, доктор и медицинский обозреватель MSNBC: Это меняет всё. Да, президентская гонка сегодня в корне изменилась. Больше не должно быть очных собраний до конца сезона.
И больше всего меня здесь беспокоит то, что, если у президента так и не проявится симптомов, он может использовать это для того, чтобы приуменьшить серьёзность инфекции. Потому что — скажем прямо — будем надеяться, что все останутся здоровы и в хорошем самочувствии, но ведь это (заражение коронавирусом. — ИноТВ) можно было предотвратить!
Как сообщалось, они не носили масок во время перелёта. Они говорили… Они в некоторых случаях высмеивали маски. Тот факт, что это вообще произошло, изобличает его как виновного. И, к сожалению, тут можно сказать: «А ведь мы предупреждали!» — и в основе этого лежат многие месяцы, когда они извращали хорошие рекомендации по охране общественного здоровья.
Это же можно было предотвратить! Это вполне могло бы и не произойти, если бы они практиковали правильные меры и не ходили на эти митинги, не проводили бы эти хаотичные мероприятия, где, конечно же, был риск заражения воздушно-капельным путём, даже если всё это проходило не в помещении. Никаких масок, никакого дистанцирования — чего же они ожидали?
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