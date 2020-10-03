Hill: штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

Соратники Джо Байдена приняли решение отказаться от негативной рекламы в адрес действующего президента после того, как тот объявил о положительном тестировании на коронавирус, пишет The Hill. Издание отмечает, что позднее Трампа доставили в больницу на «несколько дней», поэтому его штабу придётся перенести мероприятия, запланированные в рамках предвыборной кампании.

Предвыборный штаб Джо Байдена отказался от рекламы с критикой Трампа и будет продвигать только позитивные заявления после того, как президент США объявил о заражении коронавирусом, сообщает The Hill.

Как рассказали изданию два источника, близких к кампании демократов, соратники бывшего вице-президента решили прекратить негативную рекламу в адрес главы государства ещё до появления информации о том, что Трамп отправился в Военно-медицинский центр Уолтера Рида, где останется на несколько дней. Ранее в пятницу президент объявил, что он и первая леди заразились COVID-19. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, у главы государства «лёгкие симптомы», и он «продолжал работать в течение всего дня».

В статье отмечается, что у советницы Белого дома Хоуп Хикс и председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Ромни Макдэниэл также выявили коронавирус. Байден, который в последний раз встречался с Трампам во вторник во время дебатов в Кливленде, сдал отрицательный тест. В своём Twitter-аккаунте он от своего имени и от имени своей жены Джилл пожелал президенту и первой леди «скорейшего выздоровления».

До болезни Трампа Байден постоянно критиковал подход Трампа к борьбе с коронавирусом и назвал его «совершенно безответственным» во время дебатов во вторник. Госпитализация лидера республиканцев заставит его на некоторое время прекратить своё участие в избирательной кампании: в пятницу штаб президента рассказал, что переносит запланированные собрания с его личным участием в виртуальное пространство или временно их отменяет. В то же время соратники Байдена указывают, что бывший вице-президент не собирается сокращать число предвыборных мероприятий.