«О передаче власти речь пока не идёт» — France 3 о ситуации в США после госпитализации Трампа

В случае потери Дональдом Трампом трудоспособности из-за Covid-19, власть в США может перейти к вице-президенту Майку Пенсу, сообщает France 3. Однако, как подчёркивает телеканал, речь о передаче власти пока не идёт, а президент продолжает работать из госпиталя. Вместе с этим, американская пресса жалуется на недостаток прозрачности в сообщениях о здоровье главы государства, а Белый дом уже не выглядит безопасным местом, отмечается в репортаже.

Менее суток назад президентская гонка переместилась в госпиталь, и это вызвало бурную реакцию. С нами на прямой связи из Вашингтона Аньез Варамьян. Дборый день, Аньез. Что может произойти, если Дональд Трамп не в состоянии будет исполнять свои обязанности? Кто станет во главе первой державы мира?

АНЬЕЗ ВАРАМЬЯН, корреспондент France Télévisions в Вашингтоне: В этом случае существует очень чёткий протокол, предусмотренный двадцать пятой поправкой к конституции. В случае временной или полной потери трудоспособности президента бразды правления переходят к вице-президенту. Вчера анализ Майка Пенса на Covid-19 показал отрицательный результат. Однако в настоящий момент о передаче власти речь не идёт. В госпитале в распоряжении Трампа имеется кабинет площадью 300 м2, вход в который, разумеется, охраняется, а коммуникационные линии шифруются.

Сегодня Америка живёт в ритме поступления сообщений о здоровье президента. Пресса требует, в первую очередь, прозрачности. Довольно удивительно, что утром нам объясняли, что всё в порядке, а во второй половине дня Дональд Трамп был госпитализирован с затруднённым дыханием и температурой.

Ночью стало известно, что вирус был обнаружен у нескольких сотрудников администрации президента. Этот список продолжает пополняться, а Белый дом уже не производит впечатления защищённой — в том числе, и от вируса — камеры.

Дата выхода в эфир: 3 октября 2020 года.