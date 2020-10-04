«О передаче власти речь пока не идёт» — France 3 о ситуации в США после госпитализации Трампа
Менее суток назад президентская гонка переместилась в госпиталь, и это вызвало бурную реакцию. С нами на прямой связи из Вашингтона Аньез Варамьян. Дборый день, Аньез. Что может произойти, если Дональд Трамп не в состоянии будет исполнять свои обязанности? Кто станет во главе первой державы мира?
АНЬЕЗ ВАРАМЬЯН, корреспондент France Télévisions в Вашингтоне: В этом случае существует очень чёткий протокол, предусмотренный двадцать пятой поправкой к конституции. В случае временной или полной потери трудоспособности президента бразды правления переходят к вице-президенту. Вчера анализ Майка Пенса на Covid-19 показал отрицательный результат. Однако в настоящий момент о передаче власти речь не идёт. В госпитале в распоряжении Трампа имеется кабинет площадью 300 м2, вход в который, разумеется, охраняется, а коммуникационные линии шифруются.
Сегодня Америка живёт в ритме поступления сообщений о здоровье президента. Пресса требует, в первую очередь, прозрачности. Довольно удивительно, что утром нам объясняли, что всё в порядке, а во второй половине дня Дональд Трамп был госпитализирован с затруднённым дыханием и температурой.
Ночью стало известно, что вирус был обнаружен у нескольких сотрудников администрации президента. Этот список продолжает пополняться, а Белый дом уже не производит впечатления защищённой — в том числе, и от вируса — камеры.
Дата выхода в эфир: 3 октября 2020 года.
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