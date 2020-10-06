Fox News: американские СМИ «разгневаны», ведь Трамп жив и выписался из госпиталя

Дональд Трамп вернулся из больницы в Белый дом и при этом не выглядел измождённым. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, все выходные американские СМИ рассуждали о том, как велик риск смерти Трампа от коронавируса, уделяя особенное внимание его «клиническому ожирению». И сейчас они просто в ярости от того, что 74-летний президент, вопреки их прогнозам, ещё жив, полагает Карлсон.

Необязательно быть ярым сторонником Трампа, чтобы радоваться выздоровлению президента. Достаточно просто быть приличным человеком. Как только вы чувствуете, что желаете болезни или смерти другому человеку, вам нужно срочно остановиться, взять паузу и приглядеться к собственной душе. Это вы больны, это вы отчаянно нуждаетесь в помощи, вы гниёте изнутри.



Но СМИ не останавливаются, даже ненадолго. Они слишком разгневаны. Дональд Трамп жив! А они надеялись, что уж этого не будет. Что ещё хуже, Трамп вышел из госпиталя без посторонней помощи всего через три дня. Ему 74 года, а вирус его не очень-то утомил! На самом деле, он хорошо выглядит.



Это опасные факты. Если позволить вам слишком много о них думать, вы можете прийти к неправильным выводам. Вы можете заключить, что коронавирус не так ужасен, как вам говорят. Вы можете пожалеть о том, что этой весной в панике отдали свои конституционные права. Или о том, что позволили этим людям разрушить американскую экономику ответными мерами. Вы можете впасть в ярость, оттого что они уже полгода не дают вашим детям получать образование.



И самое главное — вы можете перестать верить средствам массовой информации. Зачем мы смотрим это дерьмо? Это не новости, это пропаганда. Они лгут нам, и только что мы в очередной раз их на этом поймали.



Все выходные они говорили нам, что Дональд Трамп умрёт. У него было хроническое заболевание под названием ожирение. У Трампа не просто был лишний вес, у него было, цитирую, «клиническое ожирение», гротескный избыток массы, с таким жиром можно выступать в цирке уродов! Его фигура закрывает солнце. Из-за десятилетий поедания чизбургеров и шоколадных батончиков Дональд Трамп никогда не вернётся домой живым!



ЭРИКА ХИЛЛ, ведущая CNN: Но, конечно, есть эти опасения, у него сопутствующие заболевания, ему 74 года, у него клиническое ожирение…



ПИТЕР ХОТЕЗ, врач: У него есть все факторы риска, наводящие на мысли о тяжёлом протекании заболевания или о летальном исходе…



ДЖОН БЕРМАН, ведущий CNN: Президент Трамп — мужчина за 70, страдающий ожирением. Он также ездил в госпиталь имени Уолтера Рида, мы не знаем, с чем это было связано…



НИКОЛЬ УОЛЛЕС, ведущая MSNBC: Из-за клинического ожирения и высокого холестерина он относится к категории людей, у который высок риск более тяжёлой реакции на болезнь.



ДЖОН КИНГ, ведущий CNN: Президенту 74 года, что в пять раз повышает вероятность его госпитализации. И, конечно же, вероятность летального исхода у него в 18 раз выше, чем у молодых.



АЛИСИЯ МЕНЕНДЕС, ведущая MSNBC: Президент Соединённых Штатов в больнице, у него диагностирован потенциально смертельный вирус, от которого нет лекарства.



«Клиническое ожирение! Клиническое ожирение! Клиническое ожирение!» Это самое большое отдельно взятое оскорбление, какое только может представить себе среднестатистический ведущий новостей. Кстати, они хотят именно оскорбить. С медицинской точки зрения лишний вес — действительно существенный фактор риска летального исхода от коронавируса. Это проблема. В Америке много людей с лишним весом. С тех пор как нас всех заставили бросить курить, страна изрядно растолстела. Но заметьте, никто из телевизионных экспертов по здравоохранению никогда об этом не упоминает. Разве что конкретно в случае Дональда Трампа.



Если бы вам действительно было не всё равно, если бы вы действительно хотели спасти население от ковидной смерти, вы бы подталкивали людей к тому, чтобы постройнеть. Например, вы бы делали всё, что в ваших силах, чтобы спортзалы оставались открытыми. Но наш правящий класс делал как раз наоборот — в буквальном смысле арестовывал владельцев спортзалов за попытки помочь американцам сбросить вес. Вот как они искренни в своём стремлении спасти наши жизни. А вот жизнь Дональда Трампа уже не спасти, уверяли нас они. На этот счёт они высказались совершенно ясно.



Дата выхода в эфир 05 октября 2020 года.