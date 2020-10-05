BI: «поразительная безответственность» — эксперт осудил выезд заражённого Трампа к избирателям
Вечером в воскресенье 4 октября президент США Дональд Трамп удивил американцев, временно покинув Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, в котором лидер проходит лечение от коронавируса, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, на записи, сделанной журналистами, видно, как глава Белого дома, облачённый в костюм и маску, машет своим сторонникам из окна проезжающего чёрного автомобиля.
— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020
Правда, доктор Джеймс Филлипс, доцент Университета Джорджа Вашингтона и лечащий врач в Центре Уолтера Рида, жест президента не оценил. «Президентский автомобиль не только пуленепробиваем, но и герметичен на случай химической атаки. Но риск передачи COVID-19 внутри машины столь же велик, как и в отсутствие медицинских манипуляций. Поразительная безответственность. Переживаю за агентов Секретной службы, которым пришлось в этом участвовать», — возмутился доктор.
Как объяснил Филлипс, из-за такого «политического представления», согласно действующим правилам, теперь все, кто ехал в одном автомобиле с Трампом, будут вынуждены отправиться на карантин. «Все, кто находился в машине во время этого ненужного президентского «выезда», сейчас отправятся на 14-дневный карантин. Они могут заболеть. Могут умереть. Ради политического представления. Которое устроил Трамп, поставив под угрозу жизни людей ради театра. Это безумие», — написал доктор в своём Twitter.
— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020
Business Insider напоминает: утром того же дня врачи президента говорили об улучшении его состояния и выражали надежду на то, что уже в понедельник Трампа можно будет выписать. Незадолго до своего выезда американский лидер опубликовал у себя в Twitter видео с анонсом и благодарностями персоналу медицинского центра. Президент пообещал «нанести неожиданный визит патриотам, которые сейчас вышли на улицу».
«Они там уже давно стоят, держат флаги с фамилией Трамп, они любят нашу страну. Скажу вам по секрету: сейчас я устрою небольшой неожиданный визит. Может, я сумею туда добраться, прежде чем вы меня заметите», — цитирует издание президента.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020
Свою болезнь Трамп назвал «очень интересным опытом». «Я многое узнал о COVID-19. Узнал, лично пройдя эту школу. Это самая настоящая школа. Это опыт не из книжек. Я прочувствовал его, понимаю, каково это. Очень интересная штука, я вам ещё расскажу», — пообещал глава Белого дома.
По информации Business Insider, с того момента, как стало известно о болезни Дональда Трампа, его представители и врачи дают противоречивую информацию о состоянии здоровья и процессе лечения лидера. Сначала Белый дом говорил, что в больницу президент был помещён «из соображений осторожности». Однако позднее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что в пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось, у него был жар и низкий уровень кислорода в крови. После этих симптомов, по словам Медоуза, для президента начался «критический» 48-часовой период восстановления.
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