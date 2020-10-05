BI: «поразительная безответственность» — эксперт осудил выезд заражённого Трампа к избирателям

Несмотря на свою болезнь, Дональд Трамп на время покинул больницу, чтобы «нанести неожиданный визит» избирателям, пришедшим его поддержать, сообщает Business Insider. Но, по мнению доктора Джеймса Филлипса, со стороны президента это «поразительная безответственность», ведь он мог заразить коронавирусом людей, ехавших с ним в одной машине, и всё это — ради «политического представления».

Вечером в воскресенье 4 октября президент США Дональд Трамп удивил американцев, временно покинув Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, в котором лидер проходит лечение от коронавируса, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, на записи, сделанной журналистами, видно, как глава Белого дома, облачённый в костюм и маску, машет своим сторонникам из окна проезжающего чёрного автомобиля.

— Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Правда, доктор Джеймс Филлипс, доцент Университета Джорджа Вашингтона и лечащий врач в Центре Уолтера Рида, жест президента не оценил. «Президентский автомобиль не только пуленепробиваем, но и герметичен на случай химической атаки. Но риск передачи COVID-19 внутри машины столь же велик, как и в отсутствие медицинских манипуляций. Поразительная безответственность. Переживаю за агентов Секретной службы, которым пришлось в этом участвовать», — возмутился доктор.

Как объяснил Филлипс, из-за такого «политического представления», согласно действующим правилам, теперь все, кто ехал в одном автомобиле с Трампом, будут вынуждены отправиться на карантин. «Все, кто находился в машине во время этого ненужного президентского «выезда», сейчас отправятся на 14-дневный карантин. Они могут заболеть. Могут умереть. Ради политического представления. Которое устроил Трамп, поставив под угрозу жизни людей ради театра. Это безумие», — написал доктор в своём Twitter.

— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Business Insider напоминает: утром того же дня врачи президента говорили об улучшении его состояния и выражали надежду на то, что уже в понедельник Трампа можно будет выписать. Незадолго до своего выезда американский лидер опубликовал у себя в Twitter видео с анонсом и благодарностями персоналу медицинского центра. Президент пообещал «нанести неожиданный визит патриотам, которые сейчас вышли на улицу».

«Они там уже давно стоят, держат флаги с фамилией Трамп, они любят нашу страну. Скажу вам по секрету: сейчас я устрою небольшой неожиданный визит. Может, я сумею туда добраться, прежде чем вы меня заметите», — цитирует издание президента.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

Свою болезнь Трамп назвал «очень интересным опытом». «Я многое узнал о COVID-19. Узнал, лично пройдя эту школу. Это самая настоящая школа. Это опыт не из книжек. Я прочувствовал его, понимаю, каково это. Очень интересная штука, я вам ещё расскажу», — пообещал глава Белого дома.

По информации Business Insider, с того момента, как стало известно о болезни Дональда Трампа, его представители и врачи дают противоречивую информацию о состоянии здоровья и процессе лечения лидера. Сначала Белый дом говорил, что в больницу президент был помещён «из соображений осторожности». Однако позднее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что в пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось, у него был жар и низкий уровень кислорода в крови. После этих симптомов, по словам Медоуза, для президента начался «критический» 48-часовой период восстановления.