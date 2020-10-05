Guardian: госпитализация Трампа ввергла Белый дом в панику и замешательство

Президент США Дональд Трамп, который долгое время преуменьшал опасность коронавируса, сам им заразился. Как пишет The Guardian, в его администрации сейчас гадают, как будет протекать его болезнь, а также скольких людей он успел заразить во время мероприятий своего крайне насыщенного предвыборного графика.

В пятницу президент Дональд Трамп оставил своих подчинённых вдруг без своего руководства: он сел в вертолёт и улетел в больницу. Как пишет The Guardian, только одна деталь говорила о тех глубинных изменениях, что произошли в американской администрации — у Трампа на лице была маска. Подчинённые остались со страхом гадать, чем окончится эта история. «Белый дом остался в панике и замешательстве», — пишет автор статьи.

Самому Трампу пришлось узнать, что даже главнокомандующий самой сильной страны в мире не защищён от коронавируса, пишет автор статьи. При этом в правительстве задаются вопросом, насколько вирус успел распространиться в администрации и нарушит ли он работу Белого дома.

Ситуацию осложняет информационный вакуум, который полнится слухами и пересудами. СМИ приходится опираться на утечки от анонимных чиновников и сообщения в Twitter от самого Трампа. И в принципе за свою историю американские власти не спешили делиться информацией о здоровье президентов. Как отмечают противники Трампа, он сам неоднократно говорил неправду о влиянии коронавируса на других людей, так что скептицизм народа объясним и понятен.

Как говорят комментаторы, болезнь Трампа лучше всего показывает неспособность американских властей побороть пандемию. Каким бы защищённым ни был Белый дом, но невидимый патоген смог через эту защиту проникнуть.

Как это произошло — остаётся тайной. Но в прошлую субботу в саду Белого дома было мероприятие, и присутствующие 150 гостей сидели рядом и были без масок. Как минимум семеро из них, включая Трампа и его жену, получили положительный результат теста на коронавирус. В субботу пришла информация, что и глава предвыборной кампании Трампа тоже заразился, что вносит хаос и в предвыборную борьбу. К тому же после того мероприятия Трамп провёл насыщенную событиями неделю.

О своём заражении Трамп тоже сообщил через Twitter, и на этот раз назвал вирус официально — Covid-19, а не как раньше — «китайский вирус», «чума» и так далее.

Чиновники администрации Трампа постарались заверить журналистов, что с ним всё в порядке, что симптомы у него умеренные, но при этом поступала информация, что президенту ввели экспериментальные лекарства. Чиновники уверяют, что госпитализация у Трампа — мера предосторожности, что он продолжит там свою работу. С другой стороны, некоторые говорили, что у Трампа был сильный жар и недостаток кислорода.

По критериям пола, возраста, веса и уровня холестерина Трамп входит в категорию риска по коронавирусу. Если его состояние будет резко ухудшаться, то он может передать свою власть вице-президенту Майку Пенсу. Тот тоже сдал анализ на вирус и получил отрицательный результат.

Под вопросом остаётся следующий раунд дебатов, который намечен у Трампа с Байденом на 15 октября. Сам Трамп хотел бы переменить тему дебатов в сторону экономики и рабочих мест, но судя по всему, главным вопросом будет коронавирус, и для республиканцев это не самая лучшая сфера, пишет The Guardian.