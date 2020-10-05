CNBC: заболевание Трампа коронавирусом — очередная гиря на чаше весов Китая

На фоне американо-китайского соперничества заболевание Трампа коронавирусом предоставило Пекину благоприятную возможность укрепить свои позиции в мире, пишет CNBC. Хотя, по мнению канала, Китай вряд ли пойдёт на очевидные провокации, он всё же намерен воспользоваться этой «передышкой», чтобы ужесточить контроль над частным сектором, а также закрыть технологический разрыв с США.

На фоне новой эры соперничества между США и Китаем события этой недели — а именно хаотичные президентские дебаты и госпитализация Дональда Трампа, который подхватил коронавирус — оказали значительное влияние как на восприятии успехов Пекина в мире, так и на их реальную суть, пишет CNBC.

Тем не менее, китайские чиновники вряд ли воспользуются тем, что США внезапно отвлеклись на внутренние проблемы и пойдут на какие-то кардинальные шаги вроде интервенции на Тайвань и установления полного контроля над Гонконгом, так как такие действия могут спровоцировать Вашингтон.

Однако Пекин, по крайней мере, воспользуется ситуацией, чтобы получить долгожданную «передышку» и сконцентрироваться на текущих задачах: ужесточении партийного контроля над частным сектором, ускоренном развитии цифровой валюты и закрытии технологического разрыва с США.

Хотя реакция китайских чиновников на последние события в США и оказалась весьма сдержанной, замечания ряда комментаторов, которые обычно отражают официальную позицию государства, говорят об одном: китайский лидер Си Цзиньпин считает прошедшую неделю крайне удачной.

«Такой хаос в высших эшелонах американской политики отражает раскол и беспокойство американского общества, а также тот факт, что американская политическая система всё стремительнее теряет свои преимущества», — отметил Ху Сицзинь, редактор газеты The Global Times — англоязычного рупора Коммунистической партии Китая.

Комментируя сообщения о подтверждённых случаях COVID-19 в Белом доме, Ху Сицзинь также отметил, что американские институты и лидеры потерпели фиаско в деле борьбы с пандемией, особенно по сравнению со своими китайскими коллегами. «Президент Трамп и первая леди поплатились за свою авантюрную попытку преуменьшить значимость коронавируса», — написал он в своём Twitter.

Китайские лидеры активно критикуют американскую модель общества и опасности, связанные с зависимостью от неё, ещё со времён мирового финансового кризиса 2008-го и 2009 годов. 2020 же год, по их мнению, стал для них благоприятным моментом, чтобы ускорить передел глобального баланса сил в пользу Пекина.

Между тем, конгресс США опасается, что Вашингтон может отставать от Китая в ряде перспективных областей. В частности, конгрессмены-республиканцы Кевин Маккарти и Майкл Маккол заявили по этому поводу следующее: «Соединённые Штаты могут проиграть борьбу за будущее нынешней коммунистической сверхдержаве». В этом контексте они призвали удвоить финансирование таких областей как искусственный интеллект и квантовые вычисления, что даст Америке возможность установить международные стандарты 5G и выйти в лидеры производства передовых полупроводниковых чипов.

Тем не менее, продолжает канал, Вашингтон склонен недооценивать слабые стороны Китая, а именно недостаточный уровень потребления на фоне восстановления экономики, проблемы с госдолгом, стареющее население и международную оппозицию агрессивной дипломатии Пекина.

Однако эти слабости отходят на второй план, когда главный конкурент Пекина продолжает, по выражению любителей футбола, «бить в свои ворота». Китайские чиновники считают, что, заболев коронавирусом, Трамп выстрелил себе в ногу, особенно если вспомнить о тщательно спланированной кампании Си Цзиньпина по борьбе с пандемией.

«Вне зависимости от того, как и когда президент Трамп поправится, а также кто победит на ноябрьских выборах в США, председатель Си уделяет главное внимание вопросу о том, каким образом этот период может послужить долгой игре Китая и формированию его исторического наследия», — подытоживает CNBC.