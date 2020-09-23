NYT: речи Трампа и Си на Генассамблее ООН подчеркнули растущий раскол между сверхдержавами

Президент США Дональд Трамп в своей жёсткой речи, заранее записанной для Генассамблеи ООН, обрушился на Китай как на «коронавирусного злодея», превознося при этом свои действия в условиях пандемии, пишет The New York Times.

Глава Белого дома, в частности, потребовал от Организации Объединённых Наций привлечь к ответственности КНР как «страну, которая распространила эту чуму на весь мир».

«Мы ведём ожесточённую борьбу с невидимым противником — китайским вирусом», — отметил Трамп в своей речи.

Он также рассказал об американских достижениях в области методов лечения, благодаря которым удаётся спасать жизни людей, предсказал успех в завершении разработки вакцин и их распространении. Кроме того, Трамп заявил: «Мы положим конец пандемии, и мы вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира».

Как отмечает The New York Times, Трамп, между тем, не упомянул, что в Соединённых Штатах гораздо больше подтверждённых случаев, чем в любой другой стране мира — почти 7 млн, и гораздо больше летальных исходов — уже более 200 тыс.

Американский лидер повторил своё утверждение о том, что китайцы намеренно скрывали информацию о вирусе после того, как в прошлом году он был впервые обнаружен в городе Ухань, и именно это позволило болезни распространиться.

«ООН должна призвать Китай к ответственности за его действия», — подчеркнул Трамп.

Он также повторил своё обвинение в том, что Всемирная организация здравоохранения, входящая в состав Организации Объединённых Наций, контролируется Пекином, и именно это, по его словам, привело к бездействию ВОЗ на раннем этапе распространения болезни. Как напоминает издание, и Китай, и сама Всемирная организация здравоохранения уже отвергали это обвинение со стороны главы Белого дома. Между тем Трамп уже вывел Соединённые Штаты из состава ВОЗ. Этот шаг вступит в силу в июле следующего года.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи назвал коронавирус общим для всех кризисом. Не демонстрируя никаких признаков раскаяния, Си представил Китай как страну, ответственно борющуюся с COVID-19.

«Любые попытки политизации вопроса или стигматизации должны быть отвергнуты», — отметил китайский лидер.

Си, в отличие от Трампа, охарактеризовал Китай как великодушную державу, которая никому не желает зла, не упомянув, правда, об экспансионистском поведении Китая в Южно-Китайском море, о массовых задержаниях в Синьцзяне, о политических репрессиях в Гонконге и о предупреждениях Тайваню — находящемуся на самоуправлении острову, который правящая Коммунистическая партия Китая считает территорией КНР.

«Covid-19 напоминает нам о том, что мы живём во взаимосвязанной глобальной деревне с общим участием, — указал Си. — Ни одна страна не может извлечь выгоду из чужих трудностей или сохранить стабильность, используя чужие проблемы».

В общем и целом, речи лидеров США и Китая на крупнейшем в мире дипломатическом форуме, как отмечает The New York Times, подчеркнули растущий раскол между двумя сверхдержавами во время первого президентского срока Трампа. И всё это вызывает опасения по поводу новой холодной войной, говорится в статье.