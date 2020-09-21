France 24: юбилей ООН мировые лидеры отметят «на удалёнке»
В огромном пустом зале Генассамблеи ООН, сессия которой в этом году проходит в «ужатом» формате, слышно только один звук — плач маленького ребёнка, пишет сайт France 24. «Я не знаю, откуда здесь такое», — шутит из-под защитной маски с логотипом ООН пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.
Как напоминает кореспондент France 24, два года назад в этих стенах раздавался отнюдь не плач, а смех — американский президент Дональд Трамп, которого оппоненты сравнивают с «капризным ребёнком», в тот момент произносил «исполненную самохвальства и национализма речь». Выступление Трампа тогда позабавило собравшихся в Генассамблее делегатов, однако теперь им не до смеха: курс, обозначенный в той речи американским лидером, оказался делом весьма нешуточным, констатирует журналист.
«Не думаю, что в ООН ещё остались люди, которые считают Дональда Трампа смешным, — отмечает в интервью France 24 директор по отношениям с ООН НПО «Международная кризисная группа» Ричард Гоуэн. — В нынешнем году он сильно активизировал свою агрессивную дипломатию внутри международной системы, выйдя из Всемирной организации здравоохранения и вступив из-за вопроса о возвращении антииранских санкций в серьёзный конфликт с союзниками, включая Францию и Великобританию».
Трампа в главной международной организации мира другом не считают, однако после того, как глава аппарата Белого Дома Марк Мэдоуз сообщил в четверг, что президент всё же не поедет в Нью-Йорк, чтобы произнести речь на Генассамблее лично, а вместо этого отправит запись, сотрудники ООН, большинство из которых сейчас работают удалённо, не скрывали своего разочарования — ведь это значит, что «не будет ни обедов с вином, на которых принципиально не пьющий Трамп попивает колу, ни погонь журналистов за американским президентом», говорится в материале France 24. Присутствие Трампа, возможно, могло бы сделать предстоящую неделю высокого уровня несколько живее, однако его советники, похоже, решили, что выступление президента перед пустым залом в организации, где США и так «всё сильнее погружаются в изоляцию», будет смотреться не слишком фотогенично, предполагает автор статьи.
«Думаю, что речь Трампа на Генассамблее будет иметь очень жёсткий посыл в ключе «Первым делом — Америка», — считает Ричард Гоуэн. — Предположу, что он заявит остальным лидерам, что если они не будут активнее сотрудничать с США в будущем, он будет готов выйти из ООН. Впрочем, Трамп вряд ли всерьёз собирается полностью уничтожать отношения между США и ООН. Он понимает, что Америке организация всё-таки нужна — например, для того, чтобы помогать управляться с санкциями против Северной Кореи, ведь это направление является для его администрации одним из приоритетных».
Сейчас, когда мир страдает от пандемии, экономического неравенства, климатического кризиса и растущей напряжённости между странами, дипломатия важна как никогда, отмечает корреспондент France 24. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед началом нынешней сессии Генассамблеи заявил журналистам, что «в этот год, когда мы отмечаем 75-летнюю годовщину ООН, нам предстоит самим пережить то же, что было в 1945-м», подчеркнув, что этот момент членам организации важно встретить сообща, чтобы мир смог быстрее оправиться от нынешнего кризиса.
Как напоминает автор материала, главная тема нынешней сессии Генассамблеи — «Противостояние пандемии COVID-19 при помощи эффективного мультилатерализма». Прения, посвящённые международному управлению в эпоху после пандемии, пройдут в четверг 24 сентября на министерском уровне, и сейчас строятся многочисленные догадки о том, какую позицию изберёт Китай, — особенно, если Трамп в своём намеченном на вторник выступлении будет активно критиковать Пекин. В отсутствие президентов и премьер-министров, большинство государств будут представлять постпреды, и в зале Генассамблеи для каждого из них установили по одному креслу на страну.
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