France 24: юбилей ООН мировые лидеры отметят «на удалёнке»

В понедельник Организация объединённых наций празднует 75-ю годовщину со дня своего создания, однако из-за пандемии коронавируса гостей на уже стартовавшей сессии Генассамблеи не ждут, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, нынешнее заседание главного органа ООН впервые состоится в почти полностью виртуальном формате — мировые лидеры проведут главное дипломатическое событие года удалённо, отправляя свои записанные заранее обращения по почте.

В огромном пустом зале Генассамблеи ООН, сессия которой в этом году проходит в «ужатом» формате, слышно только один звук — плач маленького ребёнка, пишет сайт France 24. «Я не знаю, откуда здесь такое», — шутит из-под защитной маски с логотипом ООН пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Как напоминает кореспондент France 24, два года назад в этих стенах раздавался отнюдь не плач, а смех — американский президент Дональд Трамп, которого оппоненты сравнивают с «капризным ребёнком», в тот момент произносил «исполненную самохвальства и национализма речь». Выступление Трампа тогда позабавило собравшихся в Генассамблее делегатов, однако теперь им не до смеха: курс, обозначенный в той речи американским лидером, оказался делом весьма нешуточным, констатирует журналист.

«Не думаю, что в ООН ещё остались люди, которые считают Дональда Трампа смешным, — отмечает в интервью France 24 директор по отношениям с ООН НПО «Международная кризисная группа» Ричард Гоуэн. — В нынешнем году он сильно активизировал свою агрессивную дипломатию внутри международной системы, выйдя из Всемирной организации здравоохранения и вступив из-за вопроса о возвращении антииранских санкций в серьёзный конфликт с союзниками, включая Францию и Великобританию».

Трампа в главной международной организации мира другом не считают, однако после того, как глава аппарата Белого Дома Марк Мэдоуз сообщил в четверг, что президент всё же не поедет в Нью-Йорк, чтобы произнести речь на Генассамблее лично, а вместо этого отправит запись, сотрудники ООН, большинство из которых сейчас работают удалённо, не скрывали своего разочарования — ведь это значит, что «не будет ни обедов с вином, на которых принципиально не пьющий Трамп попивает колу, ни погонь журналистов за американским президентом», говорится в материале France 24. Присутствие Трампа, возможно, могло бы сделать предстоящую неделю высокого уровня несколько живее, однако его советники, похоже, решили, что выступление президента перед пустым залом в организации, где США и так «всё сильнее погружаются в изоляцию», будет смотреться не слишком фотогенично, предполагает автор статьи.

«Думаю, что речь Трампа на Генассамблее будет иметь очень жёсткий посыл в ключе «Первым делом — Америка», — считает Ричард Гоуэн. — Предположу, что он заявит остальным лидерам, что если они не будут активнее сотрудничать с США в будущем, он будет готов выйти из ООН. Впрочем, Трамп вряд ли всерьёз собирается полностью уничтожать отношения между США и ООН. Он понимает, что Америке организация всё-таки нужна — например, для того, чтобы помогать управляться с санкциями против Северной Кореи, ведь это направление является для его администрации одним из приоритетных».

Сейчас, когда мир страдает от пандемии, экономического неравенства, климатического кризиса и растущей напряжённости между странами, дипломатия важна как никогда, отмечает корреспондент France 24. Генсек ООН Антониу Гутерреш перед началом нынешней сессии Генассамблеи заявил журналистам, что «в этот год, когда мы отмечаем 75-летнюю годовщину ООН, нам предстоит самим пережить то же, что было в 1945-м», подчеркнув, что этот момент членам организации важно встретить сообща, чтобы мир смог быстрее оправиться от нынешнего кризиса.

Как напоминает автор материала, главная тема нынешней сессии Генассамблеи — «Противостояние пандемии COVID-19 при помощи эффективного мультилатерализма». Прения, посвящённые международному управлению в эпоху после пандемии, пройдут в четверг 24 сентября на министерском уровне, и сейчас строятся многочисленные догадки о том, какую позицию изберёт Китай, — особенно, если Трамп в своём намеченном на вторник выступлении будет активно критиковать Пекин. В отсутствие президентов и премьер-министров, большинство государств будут представлять постпреды, и в зале Генассамблеи для каждого из них установили по одному креслу на страну.

«В нормальных условиях в первый день недели высокого уровня в Генассамблее, пришедшийся на вторник, в этом зале было бы две с половиной тысячи человек. Но в этом году будет всего чуть более двухсот, — объясняет Стефан Дюжаррик, который работает на сессиях Генассамблеи уже два десятка лет. — Той наэлектризованности, той магии от присутствия в одном помещении такого количества глав государств и правительств в этот раз не будет».

Если бы не пандемия, нынешняя сессия Генассамблеи стала бы одной из рекордных по посещаемости — на 75-ю годовщину со дня создания ООН посетить мероприятие решили все «мировые сверхдержавы», в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, подчёркивает корреспондент France 24. Сообщалось, что около десятка лидеров, включая президента Турции Реджепа Эрдогана, хотели несмотря ни на что прибыть на сессию лично, однако из-за обязательного двухнедельного карантина, введённого штатом Нью-Йорк для всех лиц, прибывающих из стран, которые американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают опасными в плане коронавируса, добраться на мероприятие мировым лидерам стало практически невозможно. По этой причине ООН попросила их записать свои выступления на видео и прислать их заранее; при этом лидерам порекомендовали не делать записи длительностью более 15 минут, однако пообещали в любом случае не прерывать показ выступлений на середине.

Cогласно списку выступающих, первым во вторник, 22 сентября, к Генассамблее обратится генсек ООН Антониу Гутерреш, за выступлением которого последуют речи президента Бразилии Жаира Болсонару и Дональда Трампа, передаёт France 24. Тогда же, во вторник утром, будут показаны выступления Си Цзиньпина, Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и иранского лидера Хассана Рухани. Последним в списке выступающих значится Северная Корея — и, хотя «виртуальный саммит» мог бы стать для лидера КНДР Ким Чен Ына отличной возможностью самому обратиться к ООН, в организации уже подтвердили, что видеовыступление записывал не он.

Сотрудники ООН обеспокоены тем, что некоторые из видеообращений могут оказаться «необычными». Впрочем, отвечая на вопрос о том, сколько глав государств отложили отправку своих речей до последнего момента, Стефан Дюжаррик говорит, что «списка паинек и плохишей» не ведут, пишет корреспондент France 24.

По данным французского канала, первой женщиной, которая обратится на нынешней сессии к Генассамблее, станет исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес Чавес, которая значится 68-м номером в списке выступлений. Всего же среди 196 выступающих будет лишь 11 представительниц прекрасного пола.

Сотен двусторонних встреч, которые обычно проходят между странами на полях недели высокого уровня, в этом году также не будет. «Личное человеческое общение ничем не заменишь, — комментирует ситуацию для корреспондента France 24 постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, — поэтому нам срочно нужно организовать что-то посерьёзнее видеоконференций, ведь их просто-напросто недостаточно».

Ожидается, что большинство лидеров в своих выступлениях будут прежде всего ориентироваться на аудитории внутри своих стран, подчёркивается в материале французского канала. «Премьер-министры и президенты не станут смотреть видеовыступления друг друга, сидя у себя в кабинетах, это просто абсурд, — полагает Ричард Гоуэн. — Все посмотрят на Трампа, ну и на Си Цзиньпина, особенно если он сделает веское заявление о том, что Китай теперь играет роль лидера в ООН, — ну а потом выключат трансляцию».