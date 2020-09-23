Le Monde: США и Евросоюз не могут помешать Пекину стать ведущей мировой державой

Несмотря на давление со стороны Дональда Трампа и попытки Евросоюза заключить партнёрские договоры, Китай продолжает свой путь к мировому господству, пишет Le Monde. Соединённые Штаты впервые рассматривают страну как равного себе соперника и занимают оборонительную позицию для защиты своих интересов и национальной безопасности, в то время как Европа пока не выработала стратегию для противостояния действиям Пекина.

Страны Запада оказались в тупике, сообщает Le Monde: ни санкции США, ни партнёрство с Европой, похоже, не могут препятствовать желанию Пекина стать ведущей мировой державой.

Как рассказывает издание, США во имя «национальной безопасности» хотят заблокировать одно из основных китайские приложений — WeChat — и взять под свой контроль второе, которое чрезвычайно популярно среди молодёжи — TikTok. Как показала борьба с Huawei, которая стала всё больше завоёвывать киберпространство, Америка с остаётся в оборонительной позиции. Не переживая из-за того, что отделяется от влиятельного соседа, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2016 году «с беспечной отвагой» хотел заключить договор о свободной торговле с Китаем. Однако арест в конце 2018 года в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и ответное задержание в Пекине двоих канадцев, которые стали настоящими заложниками, сделали любое соглашение невозможным.

Что касается Европы, то лишь то, что он прошёл по видеосвязи, не позволяет назвать саммит от 14 сентября между европейскими лидерами и Си Цзиньпином «полным провалом», чем он и является на самом деле. В 2019 году Ангела Меркель пригласила президента Китая на этот саммит, чтобы наконец подписать договор об инвестициях, который обсуждался семь лет. Однако на самом деле, как указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «ещё предстоит многое сделать».

Французская газета отмечает, что 20 лет назад, во время становления ВТО, Китай был рынком, но превратился в конкурента, когда на Олимпиаде 2008 года мир увидел, насколько современной стала страна. Наконец, когда к власти в 2012 году пришёл Си Цзиньпин, Пекин стал соперником во всех сферах: экономической, идеологической и военной. Напряжённость вокруг Тайваня в последнее время подтверждает, что правительство теперь без опаски пойдёт на вооружённый конфликт с США. «Впервые за долгое время американцы видят в Китае страну на том же уровне национального благосостояния и могущества, как они, и впервые в истории такое равенство само по себе рассматривается как угроза интересам и безопасности Соединённых Штатов», — объясняет свою точку зрения историк Джон Делюри в американском журнале Perspectives on History от 17 сентября.

Если США рассуждают только с точки зрения соотношения сил, то Евросоюз ещё пытается рассматривать этого «системного врага» как партнёра. В Брюсселе ключевыми словами остаются взаимность и многосторонний подход, однако Китай не готов пойти ни на первое, ни на второе, что бы он не говорил. В то же время в своём ежегодном отчёте Торговая палата ЕС в Китае признаёт, что «на протяжении последних 40 лет европейские компании были убеждены», что китайские лидеры после эры изоляции решительно настроены открыть страну для торговли. «К сожалению, в последние годы эта убеждённость пошатнулась», и всё больше экспертов считает, что Китай встал на путь прекращения иностранного импорта.

В ответ на такое разочарование и даже враждебность со стороны Запада Китай остаётся невозмутимым: он намерен стать ведущей страной мира в экономике к 2049 году и не собирается менять модель развития. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, он может стать единственной страной «большой двадцатки», которая продемонстрирует положительные темпы экономического роста. Очевидно, что торговая война Дональда Трампа за полтора года не привела к ожидаемым результатам.

Символично, что 16 сентября, когда судьба TikTok зависела от решения Дональда Трампа, Си Цзиньпин подтвердил определяющую роль «знаменем патриотизма и социализма», которую должна играть Коммунистическая партия на частных компаниях. Издание указывает, что такой шаг видят как желание партии убедиться в лояльности предпринимателей в нынешней неспокойной обстановке, а также как сигнал о том, что от Пекина не нужно ждать малейших изменений курса.

Кем бы ни был следующий хозяин Овального кабинета, Китай готовится к сложным отношениям с Западом в ближайшие годы, отмечается в статье. Однако сейчас необходимо признать, что ни силовые методы Трампа, ни более сдержанный подход ЕС не заставили Си Цзиньпина скорректировать свой политический курс ни в экономическом плане, ни в плане гражданских свобод. Как пишет в заключение Le Monde, «разобщённая Европа пока не разработала стратегию» для противостояния Китаю.