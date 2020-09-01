Times: пресмыкаясь перед Китаем, Европа демонстрирует свою слабость

Европейское турне министра иностранных дел Китая Вана И проходит не очень гладко. Некоторые страны встречают гостя критикой за нарушение прав человека и подавление несогласных, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. В то же время в ЕС остаются «слабые места», которые продолжают слишком тепло принимать посланника Пекина и подстраиваться под Поднебесную, отмечает британский журналист.

Министр иностранных дел Китая Ван И находится с «поспешно организованным визитом в Европе, чтобы ограничить репутационный ущерб». Он не посетит Британию. Позиция Лондона в отношении Гонконга и технологии 5G привели к глубокой заморозке дипломатических отношений между странами. Но по другую сторону Ла-Манша лежат «более податливые цели», пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

По словам журналиста, основная миссия Вана — убедить страны ЕС, что они должны держаться подальше от усилий США наказать Поднебесную за кибершпионаж, нарушения прав человека и недобросовестную торговую практику. Его визит также призван вознаградить Норвегию за «девять лет подхалимства». Прошло именно столько лет с тех пор, как Нобелевский комитет, базирующийся в Осло, осмелился вручить премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо.

Но этот визит проходит не очень гладко. Ван не смог удержаться от очередного предупреждения о последствиях в адрес комитета, если он в этом году выберет движение за демократические реформы Гонконга.

«Это унизительное наставление демонстрирует цену, которую приходится платить за пресмыкательство перед Китаем. Как только вы принимаете первый политический диктат, то открываете дорогу остальным», — считает Лукас.

При этом, на его взгляд, предостережения Вана в адрес Европы о том, что она стала «заложницей» в холодной войне Америки с Китаем, не работают. Независимо от того, что европейцы думают о Трампе, их мнение о Пекине очень быстро меняется.

Неясность происхождения пандемии, «репрессии» в Гонконге, «тяжёлое положение» уйгуров и «масочная дипломатия», то есть использование поставок средств защиты от COVID-19 в политических целях, вызвали в ЕС тревогу и гнев. «Китай осознаёт, что его репутация сильно пострадала», — говорит берлинский аналитик Лукреция Поггетти.

Текущий год был призван стать витриной отношений Китая с ЕС. Но совсем недавно Жозеп Боррелль, глава внешней политики блока, назвал страну «напористой», «экспансионистской», «авторитарной» «новой империей», подрывающей международные нормы. Эта формулировка заметно резче, чем предыдущая позиция Брюсселя, которая характеризовала Пекин как «системного соперника».

Вот почему Ван не посетил Брюссель. Официальные представители Пекина предпочитают двустороннюю дипломатию, которая позволяет им «выкручивать руки» европейских правительств в таких вопросах, как 5G. Чешская Республика и Польша, как и Великобритания, закрывают доступ в свои страны китайскому технологическому гиганту Huawei. Франция и Италия ограничивают его роль. Но Германия, крупный экспортёр Китая, всё ещё колеблется, отмечает автор статьи.

Журналист прогнозирует, что из-за протестов приём китайского посланника в Берлине будет таким же «неровным», как и его предыдущие встречи. В Рим он прибыл в тот самый момент, когда беглый гонконгский сторонник демократии Натан Лоу доставил письмо в Министерство иностранных дел при поддержке 18 итальянских парламентариев. Глава МИД Луиджи Ди Майо, считающийся сторонником Пекина, на переговорах с Ваном обратил внимание на «тяжёлое положение» бывшей британской колонии и подчеркнул, что экономическое партнёрство Италии с Китаем не перевешивает её стратегическое ориентирование на запад.

Голландские депутаты призвали китайского гостя ответить на вопросы о правах человека. Когда он отказался, они провели пресс-конференцию совместно с уйгурским представителем. МИД страны повторил опасения правительства, ранее упомянутые в прошлогоднем «поворотном стратегическом документе». В нём прямо говорилось, что стремление Пекина изменить международный порядок, придав ему «китайские черты», «противоречит интересам Нидерландов».

Вместе с тем примечательно, что Вану устраивают столь торжественный приём. Министры иностранных дел западных стран, посещающие Китай, редко, если вообще когда-либо, встречаются с высокопоставленными лицами. Президент Макрон принимал Вана в аэропорту и с 2017 года виделся с ним во время каждого из четырёх визитов того во Францию.

Жан-Ив Ле Дриан, французский министр иностранных дел, за это же время совершил три поездки в Пекин, но встретился с китайским коллегой только единожды, а с Си Цзиньпином — ни разу. При этом Париж подчинился давлению руководства КНР, которое исключило пресс-конференции и какие-либо выступления после этих встреч, обращает внимание Лукас.

По его мнению, ещё одно слабое место — Ватикан, который, похоже, намерен в ближайшие недели возобновить спорную сделку с «китайским режимом». Это вынуждает подпольную католическую церковь объединиться с её спонсируемым государством соперником, хотя преследования верующих в Поднебесной «усилились, а не уменьшились с момента заключения первого соглашения в 2018 году».

«Введение в обман» Святейшего Престола станет слабым утешением для Вана, учитывая, что в других местах его ждёт гораздо более серьёзная головная боль, особенно из-за Тайваня. Китай рассматривает островное государство как мятежную провинцию и препятствует любым дипломатическим или политическим контактам с местными властями.

На прошлой неделе США прислали в Тайвань своего наиболее высокопоставленного чиновника с 1979 года — министра здравоохранения Алекса Азара. В прошедшие выходные сюда прибыла чешская делегация политиков и бизнесменов, которая проигнорировала недовольство Пекина относительно этого «подлого поступка».

Из этого можно вынести очевидный урок: политики опережают свои правительства. Международный парламентский альянс по вопросам Китая, который инициировали бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит и его союзники, создал сеть межпартийных групп во многих странах, от Австралии до Уганды, которые скоординированно противодействуют китайским «проделкам и лобби».

«Британия не входила в маршрут Вана. Но мы помогли испортить ему поездку», — заключает Эдвард Лукас.