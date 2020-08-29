SCMP: Китай предложил России создать «соевый альянс»

Китай предлагает России создать промышленный альянс в области производства соевых бобов. Как пишет South China Morning Post, таким образом Пекин хочет углубить экономические связи со своим стратегическим партнёром несмотря на взятые на себя обязательства относительно приобретения большего количества этой культуры у Соединённых Штатов.

В ходе видеоконференции с участием министра экономического развития России Максима Решетникова министр торговли Чжун Шань призвал к более тесному сотрудничеству с Россией на всех участках цепочки поставок соевых бобов. Как пишет South China Morning Post, в заявлении Министерства торговли Китая также отмечается, что, по мнению Чжуна, Пекин и Москва должны скоординировать главные территории по производству соевых бобов и создать промышленный альянс.

Кроме того, на брифинге для прессы министр сельского хозяйства Китая сообщил о том, что Китай продолжит закупку сои у Соединённых Штатов в рамках первой фазы торговой сделки, и в результате общий объём импорта соевых бобов будет увеличен во второй половине этого года.

Как продолжает издание, Китай является крупнейшим покупателем соевых бобов, а импорт этой культуры превратился в барометр торговых отношений с Соединёнными Штатами на фоне всё более резких по тону споров. Однако зависимость от импорта из отдельных стран представляет собой риск для продовольственной безопасности, и Пекин пытается диверсифицировать поставки, одновременно увеличивая производство внутри страны.

По мнению аналитиков, Россия в ближайшее время вряд ли заменит Америку в качестве главного поставщика соевых бобов в Китай. Однако они также считают, что предлагаемый Китаем альянс является жестом, направленным на укрепление сотрудничества с Россией, что для Пекина важно в стратегическом отношении.

Предложение о создании подобного альянса было сделано после того, как Пекин и Москва в июне прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого импорт сои из России к 2024 году должен увеличиться до 3,7 миллиона тонн. В настоящее время поставки соевых бобов из России составляют менее 1% импорта Китая.

Профессор экономики и торговли Хуачжунского университета науки и технологии Чэнь Бо считает, что такой альянс поможет сократить неопределенность как для Китая, так и для России на фоне продолжающихся сложных торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. По словам Чэня, подобная незначительная доля вряд ли позволит России стать ключевым поставщиком соевых бобов в ближайшее время, однако Китай стремится «обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе».

«Любая страна будет сталкиваться с рисками в области национальной безопасности, если будет слишком зависима от какой-то отдельной страны в таких важных секторах как зерновые и фармацевтика. Китай надеется углубить сотрудничество с различными странами для того, чтобы обеспечить поставки соевых бобов в долгосрочной перспективе, и Россия является одной из них», — считает эксперт.