SCMP: Китай предложил России создать «соевый альянс»

Китай предлагает России создать промышленный альянс в области производства соевых бобов. Как пишет South China Morning Post, таким образом Пекин хочет углубить экономические связи со своим стратегическим партнёром несмотря на взятые на себя обязательства относительно приобретения большего количества этой культуры у Соединённых Штатов.
В ходе видеоконференции с участием министра экономического развития России Максима Решетникова министр торговли Чжун Шань призвал к более тесному сотрудничеству с Россией на всех участках цепочки поставок соевых бобов. Как пишет South China Morning Post, в заявлении Министерства торговли Китая также отмечается, что, по мнению Чжуна, Пекин и Москва должны скоординировать главные территории по производству соевых бобов и создать промышленный альянс.
Кроме того, на брифинге для прессы министр сельского хозяйства Китая сообщил о том, что Китай продолжит закупку сои у Соединённых Штатов в рамках первой фазы торговой сделки, и в результате общий объём импорта соевых бобов будет увеличен во второй половине этого года.
Как продолжает издание, Китай является крупнейшим покупателем соевых бобов, а импорт этой культуры превратился в барометр торговых отношений с Соединёнными Штатами на фоне всё более резких по тону споров. Однако зависимость от импорта из отдельных стран представляет собой риск для продовольственной безопасности, и Пекин пытается диверсифицировать поставки, одновременно увеличивая производство внутри страны.
По мнению аналитиков, Россия в ближайшее время вряд ли заменит Америку в качестве главного поставщика соевых бобов в Китай. Однако они также считают, что предлагаемый Китаем альянс является жестом, направленным на укрепление сотрудничества с Россией, что для Пекина важно в стратегическом отношении.
Предложение о создании подобного альянса было сделано после того, как Пекин и Москва в июне прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого импорт сои из России к 2024 году должен увеличиться до 3,7 миллиона тонн. В настоящее время поставки соевых бобов из России составляют менее 1% импорта Китая.
Профессор экономики и торговли Хуачжунского университета науки и технологии Чэнь Бо считает, что такой альянс поможет сократить неопределенность как для Китая, так и для России на фоне продолжающихся сложных торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. По словам Чэня, подобная незначительная доля вряд ли позволит России стать ключевым поставщиком соевых бобов в ближайшее время, однако Китай стремится «обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе».
«Любая страна будет сталкиваться с рисками в области национальной безопасности, если будет слишком зависима от какой-то отдельной страны в таких важных секторах как зерновые и фармацевтика. Китай надеется углубить сотрудничество с различными странами для того, чтобы обеспечить поставки соевых бобов в долгосрочной перспективе, и Россия является одной из них», — считает эксперт.
Россия готова к активному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замглавы МИД Сергея Вершинина с представителем ВОЗ в Сирии Акджемалой Магтымовой.
Двое американских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате крушения военного вертолёта США в штате Калифорния, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на командование специальными операциями Соединённых Штатов.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также отставку заместителя главы организации Маргариты Пахноцкой.
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Виталий Кривко и координатор незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико задержаны неизвестными лицами в Минске, сообщили в пресс-службе органа.
Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал очень серьёзным обвинение в адрес арбитра Алексея Еськова, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Судья Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
Хорхе Месси, отец нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщил спортивному директору французского ПСЖ Леонардо Араужо, что его сын хочет перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского, шведского и датского самолётов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков признался, что у него не осталось никаких претензий после завершения карьеры к арбитру Алексею Еськову, который, по информации СМИ, не прошёл проверку на детекторе лжи по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, что результат сданного им теста на коронавирус оказался положительным.
Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что по результатам очередного тестирования на коронавирусную инфекцию среди пилотов и персонала «Формулы-1» был выявлен один положительный результат.
Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отреагировал на информацию о том, что он не прошёл проверку на детекторе лжи.