Le Figarо: справедливость для Марселя — убийство петуха во Франции стало символом борьбы за защиту сельской жизни от горожан

Петиция французского фермера с требованием наказать убийцу принадлежавшего ему петуха Марселя стала символом борьбы за защиту сельских традиций от горожан, пытающихся установить в деревне свои порядки, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, судебные разбирательства, касающиеся деревенского шума и запахов, становятся во Франции привычным делом. Тем временем, сельские жители в отчаянии ждут от властей мер по защите своего образа жизни, подчёркивает газета.

В мае этого года петух Марсель, который присматривал за шестью рыжими курами и «задавал «своими песнями» ритм повседневной жизни» семьи Верни в муниципалитете Винзьё, был «жестоко убит», а их семейный огород отравлен, пишет Le Figaro. Сегодня Себастьян Верни намерен превратить это печальное событие в символ: его петиция «Справедливость для Петуха Марселя», которую сам он называет «криком надежды» на защиту сельских территорий от «поведения, бросающего вызов самой жизни в наших деревнях», уже собрала более 72 тыс. подписей.

Как сообщает в газета, в конечном счёте в расправе над петухом признался сосед Верни. Как подчёркивает хозяин Марселя, речь идёт о предумышленном поступке — в ход пошло ружьё и железный прут. «Ни разу этот сосед не приходил, чтобы пожаловаться на какое-либо недоразумение. Иначе мы, разумеется, нашли бы выход. Но он предпочёл вершить правосудие сам!», — негодует автор петиции, рассказывая, что злоумышленник также отравил химикатами его огород.

Эта история напоминает о юридической баталии владельца другого петуха по имени Морис — ставшего символом сельских традиций — соседи которого не переносили утреннего пения, отмечает издание. Тем временем, после создания страницы на Facebook, посвящённой петуху Марселю, Себастьян Верни получил множество других свидетельств расправ не только над петухами, но и над самими сельскими жителями. «В наших деревнях мы чувствуем рост всеобщей нетерпимости», — сетует фермер.

Сегодня во Франции уже не счесть тяжб по поводу деревенского шума и запахов, замечает газета. Верни надеется, что в скором времени новый закон о «чувственном наследии» даст местным властям необходимые полномочия. Как поясняет Le Figaro, в январе прошлого года нижняя палата французского парламента одобрила законопроект, защищающий «чувственное наследие» сельской местности от судебных исков — к нему можно, к примеру, отнести петушиные крики, запах навоза и пение цикад. По словам авторов законопроекта, сейчас документ ждёт одобрения в сенате, однако «отчаявшиеся» деревенские жители уже не могут дождаться его вступления в силу.

Как отмечает издание, семья Верни пока не получила ответа ни из Министерства сельского хозяйства, куда она направила свою петицию, ни от нового государственного секретаря по делам сельской местности. Однако их на 100% поддерживает глава парламентской исследовательской группы по изучению условий содержания животных Лоик Домбреваль. «Действительно, существуют новоявленные сельские жители, желающие навязать деревне городской образ жизни. Это желание властвовать над природой недопустимо», — возмущается этот депутат-ветеринар.

Тем не менее, к тому времени, когда начнётся судебное разбирательство по делу Марселя, в курятнике Верни, вероятно, уже появится новый петух. «Покойный петух Марсель обеспечил своё потомство», — с удовлетворением отмечает Себастьян.