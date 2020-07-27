Bild: угроза для отдыхающих — в Германии собираются отстреливать черепах

Отдыхающие на озере Де-Витт в районе Фирзен страдают от засилья каймановых черепах, сообщает Bild. Их развелось так много, что местные власти опасаются нападений на людей. По словам экспертов, это животное может с лёгкостью оттяпать палец на ноге, поэтому политики планируют отстреливать «диких кусак».

Может показаться, что озеро Де-Витт в районе Фирзен — это безопасный водоём для купания, но на самом деле в его глубинах таятся опасности.

БЕНЬЯМИН ЗАК, репортёр Bild: Среди любителей водных видов спорта озеро Де-Витт пользуется большой популярностью, однако купаться здесь не очень безопасно. Местные власти предостерегают, что возможны нападения каймановых черепах.

АНЯ КЮНЕ, представителей властей района Фирзен: Местные каймановые черепахи едят рептилий, рыбу и, к сожалению, утят. Но они опасны и для людей. Не все знают, что укусы каймановых черепах очень опасны. Они очень быстрые. Сила их укуса составляет две тонны, и они очень агрессивны. К тому же из-за жары, вызванной глобальным потеплением, каймановые черепахи стали активнее, что делает их особенно опасными.

ТОМ, местный житель: Это огромное озеро. Не так уж эти черепахи и опасны. Не вижу в этом проблемы.

ЛАРС, житель Дюссельдорфа: Мы приехали сюда налегке, не подготовленными. И только что услышали от прохожих, что здесь водятся каймановые черепахи. Но пока мы в лодках и вооружены вёслами, я не думаю, что они станут для нас большой проблемой.

Но не стоит недооценивать каймановых черепах. Сила их укуса достигает двух тонн. Можно быстро остаться без пальца на ноге или любопытной собаке — без носа. В районе озера Де-Витт около 200 экземпляров этого животного из Северной Америки. И так как всех поймать не получится, местные власти задумались над тем, чтобы их отстреливать. Перебор?

МИХАЭЛЬ ЙИТЦЕВ, врач из города Мёнхенгладбах: Если честно, я впервые об этом слышу. Мы пока ни одной не видели. Я их не боюсь.

Получается, что каймановые черепахи — это фейк? Скорее всё-таки нет. Поэтому в озере Де-Витт не стоит делать вот так (показывают женщину, ноги которой опущены в воду. — ИноТВ), пока от диких кусак не избавились. Мягким или же жёстким способом.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.