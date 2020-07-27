Bild: угроза для отдыхающих — в Германии собираются отстреливать черепах
Может показаться, что озеро Де-Витт в районе Фирзен — это безопасный водоём для купания, но на самом деле в его глубинах таятся опасности.
Может показаться, что озеро Де-Витт в районе Фирзен — это безопасный водоём для купания, но на самом деле в его глубинах таятся опасности.
В Калмыкии возобновили работу кафе и рестораны, хотя режим ограничительных мер по коронавирусу продлён ещё на две недели.
Во Владивостоке прошла экологическая акция «Чистые берега». С побережья острова Русский вывезли около полутонны мусора.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом.
Цена золота в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический рекорд в $1911,6 за унцию, установленный в сентябре 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась впечатлениями от игры в гольф.
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фотографии с тренировки своего клиента.
В России за сутки выздоровели от коронавируса 3079 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 603 329.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
В России за сутки зафиксировано 85 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 354.
В восьми парках столичного департамента культуры открылись верёвочные городки для детей и взрослых.
Врач сборной Украины по футболу и харьковского клуба «Металлист 1925» Ашот Худаев умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В России выявили 5635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 818 120 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может продолжить свою карьеру в одном из московских клубов.
Опубликован рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения.
Командование силовой операции Украины в Донбассе сообщило о публикации приказа о соблюдении режима прекращения огня, сообщила пресс-служба командования в Facebook.
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
На веранде Дома культуры ВДНХ начинаются бесплатные спортивные мастер-классы для всех желающих.
На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков, пишет РИА Новости.
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заверил, что намерен продолжить дело своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который, помимо прочего, курировал строительство спортивных объектов в Дагестане.
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На площади у метро «Улица 1905 года» появился новый арт-объект «Световое пианино 1905».
На Украине выявили 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Это следует из данных системы мониторинга распространения COVID-19 аппарата Совета нацбезопасности и обороны страны.
Испанский полузащитник Педро Родригес сообщил о своём предстоящем уходе из лондонского футбольного клуба «Челси».
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание командой титула чемпиона итальянской Серии А.
Проект «Узнай Москву» сделал доступной для посетителей полуторачасовую онлайн-экскурсию по музею-усадьбе Кусково.
В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тыс. человек, за сутки выписаны 264 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В общей сложности более 27 млн тестов на коронавирус проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Легендарный голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал рекордсменом по числу титулов в Серии А.
Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке Роспотребнадзора.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал завоевание командой титула чемпионов итальянской Серии А.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гризлиз» в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Орландо.
Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала о проекте новой статьи в Уголовный кодекс — «Налоговое мошенничество».
В случае заболевания коронавирусом риск смерти у людей с диабетом повышается в 12 раз, говорится в материале на портале Medical Xpress со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний США.
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1402 и достигло 83 122.
Генконсульство США в китайском городе Чэнду официально прекратило работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД КНР.
Основателя сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск по новому делу.
В Москве в воскресенье, 27 июля, ожидается до +26 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые имеются в распоряжении RT.
Пожар, который действовал в Забайкальском нацпарке в Бурятии с 2 июля, был потушен, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Отдыхающих на Чёрном море в ближайшую неделю ждёт комфортная погода, температура воды достигнет +27 °C.
Москва и Московская область являются лидерами по количеству правонарушений в налоговой сфере, заявила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Режим чрезвычайной ситуации был введён в Билибинском районе Чукотки по причине угрозы распространения пожаров.
Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в стране было проведено более 55 млн тестов на заболевание.
Объединённая компания «Русал» в I полугодии 2020 года выпустила 1,867 млн тонн алюминия, что соответствует данному показателю за тот же период прошлого года.