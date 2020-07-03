Independent: причина массовой гибели слонов в Африке покрыта тайной

03:00
Пожар на ферме в Свердловской области потушен
Пожар на частной ферме ферме в деревне Ларина Свердловской области был потушен, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
03:00
Назван желаемый семейный доход россиян
Опрос показал, что в среднем семья россиян из трёх человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь месячный доход в размере 85,7 тыс. руб.
03:00
Назарбаев прокомментировал своё состояние после коронавируса
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что после выздоровления от коронавируса чувствует себя хорошо.
03:00
Число заболевших коронавирусом в Мексике достигло 238 511
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за последние сутки увеличилось на 6 741 и достигло 238 511.
03:00
МФЦ Приморья расширяют список очных услуг
Центры «Мои документы» в Приморье расширяют перечень услуг, которые доступны при очном приёме, на фоне карантина.
03:00
На Кубань после снятия карантина въезжает всё больше автомобилистов
На территорию Краснодарского края въезжает всё больше автомобилей, главным образом направляющихся к черноморскому побережью.
03:00
Площадь пожаров в Красноярском крае выросла на треть за сутки
За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на треть, до 90 тыс. га.
03:00
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.
03:00
В США выразили обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
Пентагон выражает обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море.
03:00
На Сахалине произошли два землетрясения
Два землетрясения были зафиксированы 3 июля на Сахалине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
03:00
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
Особенно жаркая погода прогнозируется в ряде областей юга России и Черноземья в ближайшие пять-шесть дней.
03:00
Ким Чен Ын провёл заседание политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса.
03:00
Из посёлка в Самарской области эвакуируют жителей после утечки газа
Эвакуация жителей проводится в посёлке Верхняя Подстепновка Самарской области, где произошла утечка газа из газопровода.
03:00
Третьяковская галерея открывается после карантина
Государственная Третьяковская галерея в Москве с 3 июля открывается для посетителей после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
03:00
Части жителей дома в Кирове разрешили вернутся после хлопка газа
Части жителей дома в Кирове, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, разрешено вернутся в свои квартиры.
03:00
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
03:00
Глава НАО заявил о закрытии темы объединения с Архангельской областью
Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что тема объединения НАО и Архангельской области закрыта.
03:00
«Удинезе» одержал победу над «Ромой» в 29-м туре Серии А
В матче чемпионата Италии среди команд Серии А «Удинезе» на выезде обыграл «Рому».
03:00
Открытое горение на ферме в Свердловской области ликвидировано
Открытое горение на частной ферме в селе Ларина в Свердловской области, на которой ранее было зафиксировано возгорание в загоне для скота, ликвидировано.
03:00
Непомнящий уступил Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил представителю Нидерландов Анишу Гири в третьем матче полуфинала онлайн-турнира по рапиду Chessable Masters.
03:00
Сенатор намерен обязать Трампа раскрыть данные о собственности
Американский сенатор Том Юдалл заявил о планах обязать президента США Дональда Трампа раскрыть финансовую информацию о его собственности за рубежом.
03:00
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ливерпуль».
03:00
Источник: финал Кубка Стэнли примет Эдмонтон
Финалы конференций Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Порье рассказал, как поражение от Макгрегора изменило его отношение к спорту
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье вспомнил о досрочном поражении от экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.
03:00
Трамп может принять меры из-за якобы «сговора» России с талибами
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности президента США Дональда Трампа принять меры в отношении России, если данные о якобы «сговоре» российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся.
03:00
Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по делу Boeing
Украина на встрече с представителями Афганистана, Великобритании, Швеции и Канады подписала меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по делу о сбитом около Тегерана Boeing.
03:00
Легкоатлет Иванюк раскритиковал руководство ВФЛА за бездействие
Призёр чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк подверг критике деятельность руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
03:00
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 34 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.
03:00
Игроки «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор «Ливерпулю»
Перед началом матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) игроки «Манчестер Сити» выстроили коридор «Ливерпулю», который досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.
03:00
Во Франции за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки умерли 14 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 875. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Экс-футболист «Ювентуса» нуждается в пересадке печени из-за проблем с алкоголем
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Фабиан О'Нил из-за алкоголизма нуждается в пересадке печени.
03:00
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
03:00
У главы администрации президента Боливии выявили коронавирус
Медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы администрации президента Боливии Йерко Нуньеса.
03:00
«Аталанта» обыграла «Наполи» в 29-м туре Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А «Аталанта» одержала победу над «Наполи».
03:00
Стало известно место и время прощания с актёром Виктором Проскуриным
Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок рассказал, где и когда состоится прощание с актёром Виктором Проскуриным.
03:00
Кинолог призвал к ответственности при заведении собаки
Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский призвал к ответственности при заведении собаки.
03:00
Хоккеист «Филадельфии» Линдблом победил рак
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом был выписан из больницы.
03:00
В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях
В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.
03:00
Захарова объяснила вброс о якобы сговоре России с талибами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила публикацию газетой The New York Times материала о якобы сотрудничестве российской стороны с талибами*.
03:00
«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
03:00
Антигулов встретится с Крэйгом на «Бойцовском острове UFC»
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Гаджимурад Антигулов узнал дату следующего поединка и имя соперника.
03:00
Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель
Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
03:00
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
Люди из других стран завидуют белорусам, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в стране каждый может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.
03:00
Балахничёв: World Athletics хорошо жить за счёт России
Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал ситуацию вокруг организации.
03:00
За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили почти 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ
В Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена.
03:00
Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» 20 городам
Президент России Владимир Путин Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» 20 российским городам.
03:00
Девять игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус ещё девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат.
03:00
Представители ливийской ЛНА провели переговоры с США
Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара провели переговоры с американской делегацией.