DWN: аграрные компании по всему миру схлестнулись за украинский чернозём

Аграрные компании США, ЕС и Китая ведут «отчаянную борьбу» за украинский чернозём, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они инвестируют в сельскохозяйственную инфраструктуру страны большие деньги в надежде не упустить такой «важный рынок». Кому достанется львиная его доля, будет зависеть от последствий пандемии для мировой экономики, а также развития конфликта на востоке страны, объясняет немецкое издание.

На территории Украины находится почти треть мирового чернозёма, самой лучшей почвы для сельского хозяйства, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В прошлом государство было житницей Советского Союза, напоминает издание. Но и сейчас аграрный сектор играет важную роль в экономике страны. Ежегодно на Украине производится 60 млн тонн зерновых культур, в основном пшеницы, кукурузы и ячменя. Половина из этого уходит на экспорт. К тому же длительный солнечный период на юге страны позволяет собрать почти два урожая, главным образом фруктов и овощей.

Все эти факторы пробудили у немецких компаний большой интерес к сотрудничеству с Киевом в аграрной сфере. Ведущие производители сельскохозяйственной техники из Германии не хотят упускать такой «важный рынок». Но интерес к нему проявляют и другие международные концерны, а также европейские и американские банки и финансовые институты. Среди них Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития. Все они финансируют деньги в развитие на Украине сельскохозяйственной инфраструктуры, а также предоставляют кредиты на закупку техники.

Большие средства вкладывает в страну и Китай, в частности, в рамках реализации проекта «Новый шёлковый путь». Пекин арендует сельскохозяйственные угодья напрямую или поддерживает местных производителей, обязывая их поставить часть урожая в Поднебесную. Тем самым китайцы укрепляют продовольственную безопасность своего государства.

Аграрные компании в США, ЕС и Китае ведут «отчаянную борьбу» за украинский чернозём. Кто сможет забрать себе «львиную долю», будет зависеть от последствий пандемии для мировой экономики, а также развития конфликта на востоке страны, заключает издание.