Глава Нацразведки США: китайская угроза значительно опаснее российской

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил членов конгресса в том, что они «в считанные минуты» распространяют секретную информацию, при этом давая ей ложную интерпретацию. Кроме того, по его словам, Китай представляет для Америки «гораздо большую опасность», чем Россия. А те, кто утверждает обратное, преследуют личные политические интересы, подчеркнул чиновник в интервью Fox News.

В интервью Fox News директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф вступился за своё решение заменить брифинги в конгрессе по безопасности выборов письменными отчётами. При этом он обвинил членов законодательного органа в распространении и ложной интерпретации секретной информации.

Чиновник заявил, что прилагал все возможные усилия, проводя брифинг «не только для надзорных комитетов, но и для каждого члена конгресса». Но больше он не будет этого делать.

«В считанные минуты после окончания одного из этих брифингов ряд членов конгресса отправился в различные СМИ и слил секретную информацию в политических целях, — отметил чиновник. — Чтобы создать ложное изложение событий, согласно которому Россия каким-то образом является большей угрозой национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хочу преуменьшать роль России. Они представляют серьёзную угрозу национальной безопасности. Но изо дня в день угрозы, с которыми мы сталкиваемся со стороны Китая, значительно возрастают», — сказал Рэтклифф. «Любой, кто говорит обратное, просто политизирует разведку для продвижения собственного нарратива», — добавил он.

В пятницу Рэтклифф заявил законодателям, что его аппарат «будет выполнять своё обязательство по обеспечению конгресса полной и актуальной информацией перед президентскими выборами посредством готовых письменных разведывательных материалов». Он сообщил, что такой подход позволит лучше защищать источники и методы, гарантируя, что информация будет отвечать «самым высоким аналитическим стандартам».

Между тем глава комитета палаты представителей конгресса по разведке Адам Шифф обвинил администрацию Трампа в распространении ложной информации. По его мнению, Белый дом старается «преуменьшить российское влияние на выборы 2020 года».

«Они собираются излагать информацию в письменной форме вместо устного брифинга. В этом нет никакого смысла, если только цель не в том, чтобы помешать членам конгресса, представителям американского народа, задавать вопросы, — заявил Шифф в интервью CNN. — Скрывать правду — значит скрывать то, что русские снова вмешиваются, чтобы помочь президенту переизбраться».

Как отмечает Fox News, другие критики решения аппарата Нацразведки также поспешили заявить, что Белый дом «играет на руку» Москве. «Президент Трамп надеется, что Владимир Путин ещё раз продвинет его кандидатуру и прикроет его чудовищные неудачи в ведении нашей страны через многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает Владимир Путин, чтобы помочь Трампу добиться переизбрания», — говорится в заявлении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.