Sun: «очередная утка про Россию» — Трамп не верит донесениям о «сговоре» Москвы с талибами
Президент США Дональда Трамп назвал заявления спецслужб страны о том, что Россия якобы предлагала бойцам движения «Талибан»* вознаграждение за ликвидацию американских военнослужащих, «очередной уткой про Россию», пишет британский таблоид The Sun.
«До моего сведения всё это не довели. Мне кажется, что это очередная утка про Россию. Мне ещё с того дня, как я сюда пришёл, пытались подавать «утку» про Россию скользкий Шифф (имеется в виду член палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф. — ИноТВ) и другие типы», — заявил Трамп, общаясь с журналистами.
Как напоминает обозреватель The Sun, российские разведслужбы ранее сообщили, что некое «подразделение 29155» в составе Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного на Западе под своим прежним названием ГРУ) якобы предлагало талибам денежные вознаграждения за убийство дислоцированных в Афганистане американских военнослужащих. По данным The Sun, за 2019 год на афганской территории погибли в бою 20 американских военных, однако какие из этих смертей расследуются Вашингтоном на предмет «российского следа», неизвестно. В Пентагоне, между тем, заявляют, что каких-либо свидетельств, подтверждающих подобные донесения разведки, обнаружено не было.
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