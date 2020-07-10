Fox News: в Пентагоне донесений о «вознаграждениях» за головы американских солдат не видели — но готовы принять меры

Министр обороны США Марк Эспер на слушаниях в конгрессе в четверг заявил, что не получал от разведки донесений, где содержались бы сведения о «вознаграждениях», которые якобы выплачивала Москва афганским боевикам за убийство американских солдат, передаёт Fox News. Вместе с тем, также присутствовавший на слушаниях председатель комитета начальников штабов генерал Милли предупредил, что если информация о подобном подтвердится, Вашингтон «примет меры».

Министр обороны и председатель комитета начальников штабов поведали, что им известно — и не известно — о так называемых вознаграждениях, которые предлагала Россия за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Высокопоставленные военные чиновники президентской администрации также обсудили применение вооружённых сил для решения проблемы массовых выступлений гражданского населения. О показаниях, которые чиновники дали сегодня на заседании комитета палаты представителей по делам вооружённых сил, расскажет наш старший корреспондент в конгрессе Майк Мэньюел.

Министра обороны и председателя комитета начальников штабов с пристрастием опросили о том, какую роль сыграли военные в недавних протестах в Вашингтоне — в том числе и о предпринятой 1 июня «зачистке» прилегающего к Белому дому парка Лафайет.

МАРК ЭСПЕР, министр обороны США: Я до сих пор не совсем понимаю, кто в тот момент дал указание зачистить парк.

АДАМ СМИТ, председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил: Знаете, мне как-то слабо в это верится. Я, конечно, извиняюсь, но решение это, вроде как, довольно серьёзное, там было много народу, все там были — и это вот так само собой случилось что ли?

Эспер отметил, что в ходе акции протеста в парке, которую называли «мирной», получили ранения 50 сотрудников парковой полиции, 60 агентов Секретной службы и шестеро солдат Национальной гвардии, причём одному из них нанесли удар по голове кирпичом. Вместе с тем, министр посоветовал воздержаться от применения солдат, находящихся на действительной военной службе.

МАРК ЭСПЕР: Использование регулярных войск для непосредственного обеспечения порядка должно быть, как и прежде, исключительной мерой для чрезвычайных обстоятельств.

Генерал Милли, в свою очередь, высказал свои соображения по поводу более глубоких социальных проблем.

МАРК МИЛЛИ, председатель комитета начальников штабов: Мы — и страна, и вооружённые силы — по-прежнему пытаемся совладать с проблемой расизма, и нам предстоит ещё немало работы.

Милли также затронул и вопрос названий отдельных баз вооружённых сил США, носящих со времён Гражданской войны наименования в честь конфедератов.

МАРК МИЛЛИ: Действия (конфедератов. — ИноТВ) в тот момент были государственной изменой, они предали страну, флаг и Конституцию США. Те офицеры нарушили присягу.

Отдельные члены палаты представителей в ходе слушаний сфокусировали внимание на недавно опубликованных The New York Times и другими СМИ «слитых» разведданных, согласно которым Россия предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

МАЙК ТЁРНЕР, член комитета палаты представителей по делам вооружённых сил: Получали ли вы донесения разведслужб, в которых содержалось слово «вознаграждение», которое относилось бы к России и к убийству американских военнослужащих?

МАРК ЭСПЕР: Господин конгрессмен, насколько я помню, донесений, в которых бы содержалось слово «вознаграждение», я не получал.

МАЙК МЭНЬЮЕЛ, старший корреспондент Fox News в конгрессе: Милли же поведал конгрессменам, что Россия вмешивается в ситуацию в Афганистане примерно с 2013 года, — и пообещал, что если информация о том, что Россия вела такую программу вознаграждений за убийства, окажется правдой, США примут меры. Джон?

С репортажем из Вашингтона — Майк Мэньюел. Большое вам спасибо, Майк.

Дата выхода в эфир 09 июля 2020 года.