ABC: американский генерал усомнился в достоверности донесений разведки о сговоре Москвы с талибами

Начальник американского Центрального командования генерал Кеннет Маккензи признал, что до него были донесены сообщения разведслужб США о том, что Россия предлагала вознаграждения бойцам «Талибана» за убийство американских военных в Афганистане, однако он не стал предпринимать никаких мер, поскольку счёл эту информацию недостаточно надёжной, сообщает ABC. Вместе с тем, по словам Маккензи, Вашингтону нельзя забывать о том, что Россия никогда не откажется «вставить США палки в колёса».

Глава Центрального командования США (отвечает за планирование операций на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и в Центральной Азии. — ИноТВ) генерал Кеннет Маккензи заявил в интервью американским журналистам, что знал о донесениях разведслужб, согласно которым Россия якобы предлагала «вознаграждение» бойцам движения «Талибан»* за убийство американских военнослужащих, однако счёл, что эти донесения недостаточно надёжны и вряд ли объясняют реальные потери американских вооружённых сил на поле боя, передаёт канал ABC.



«Данные разведслужб меня очень обеспокоили, но я просто не увидел в деле причинно-следственной связи», — цитирует генерала сайт канала. «Достоверность этой информации мне не доказали, она не была подтверждена настолько, чтобы я мог, скажем, опираться на неё в суде — и, как вам известно, так с разведкой на поле боя бывает часто, — добавил Маккензи. — Мы получаем много информации, указывающей на те или иные обстоятельства, и она часто вызывает тревогу и заставляет действовать. Но в данном случае данных было просто-напросто маловато, и я велел разведчикам копать в этом направлении дальше. Насколько я понимаю, они и продолжают копать до сих пор — но тогда я просто не увидел достаточно серьёзных свидетельств, чтобы сделать вывод, что вопрос закрыт».



«Сообщения такого рода приходят уже давно, но они отличаются очень слабым уровнем подлинности, поэтому мы продолжаем работать и разбираться в них», — отмечает Маккензи.



По данным ABC, генерал также подчеркнул, что США всегда предпринимают самые серьёзные меры для защиты своих военнослужащих в Афганистане, «вне зависимости от того, платят ли русские талибам или нет». Как отметил Маккензи, талибы регулярно нападали на американцев на афганской территории, однако после подписания мирного соглашения между движением и Вашингтоном подобные нападения прекратились.



«На протяжении нескольких прошлых лет талибы старательно организовывали операции против нас, так что в районе боевых действий в плане защиты наших войск практически ничего не изменилось — наши стандарты в этом смысле очень высоки, и они останутся высокими в будущем», — предупредил глава Центрального командования.



На взгляд Маккензи, на политику России в Афганистане влияет «поражение, которое понесли там войска этой страны», и Москва норовит использовать любую «возможность, чтобы при случае вставить нам палки в колёса и осложнить нам жизнь». «Нам нужно всегда помнить, что русские нам не друзья, ни в Афганистане, ни вообще, и добра они нам не желают. Нам следует никогда об этом не забывать, в том числе и когда мы оцениваем разведданные», — подчеркнул генерал.



Как напоминает обозреватель ABC, ранее американские чиновники сообщили, что американская разведка обнаружила свидетельства существования некой «программы» российских спецслужб, предполагавшей выплату денежных вознаграждений за убийство американских военных бойцам движения «Талибан». Президент США Дональд Трамп заявил, что представители служб не докладывали ему об этом устно и лично, поскольку информация не была подтверждена, однако американские СМИ сообщили, что соответствующие данные были представлены главе государства ещё в феврале в рамках письменной разведывательной сводки, которую президент получает ежедневно.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.